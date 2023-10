Eurocesped se encarga del desarrollo de jardines con césped artificial

Utilizar césped artificial como elemento decorativo en determinadas zonas de la casa es una práctica cada vez más popular en España, ya que permite crear un ambiente atractivo, versátil y económico con el mismo aspecto que una superficie natural.

Los jardines con césped artificial permiten ahorrar agua, no necesitan pesticidas ni fertilizantes y requieren un mínimo mantenimiento durante el año. En este marco, Eurocesped es una marca internacional experta en el diseño, desarrollo y fabricación de césped artificial, que se adapta a las necesidades del cliente y cumple con las certificaciones de máxima calidad.

Los beneficios que ofrecen los jardines con césped artificial Eurocesped fabrica césped artificial con tecnologías de calidad superior, a un precio asequible y de una forma socialmente responsable con el entorno medioambiental. La marca desarrolla un producto adaptable a la realidad de cada ciudad y de cada distribuidor y que ofrece múltiples beneficios, según la clase de uso.

De manera tal que, para quienes aspiran a aportarle un estilo único a determinadas zonas del hogar como los jardines y terrazas, el césped artificial es una alternativa inmejorable para recrear un espacio verde, con apariencia moderna y sin mayores complicaciones.

Una primera ventaja de esta superficie de fibras sintéticas es su apariencia totalmente natural durante todo el año gracias a una fibra preparada para resistir tanto a la radiación solar – dispersa a los rayos ultravioleta – e ignición y temperaturas elevadas como al paso de las mascotas y los niños. Al mismo tiempo, la hierba no demanda mantenimientos complejos, ya que solo basta con cepillar o retirar algún residuo.

El material del césped artificial que diseña Eurocesped asegura una excelente capacidad de drenaje para la lluvia, nieve o en los casos de piscinas en el jardín. Asimismo, permite un ahorro significativo de agua porque no necesita de riegos constantes y es muy versátil para instalarlo en superficies como hormigón, tierra o baldosa.

En la misma línea, se trata de un producto muy económico debido a que solo conlleva una inversión inicial de montaje y goza de una calidad superior por su suavidad al tacto y porque no se deforma con la pisada. Además, facilita un uso absolutamente higiénico dado que no acumula bacterias, ácaros e insectos.

Una instalación sencilla y ágil El proceso de instalación del césped artificial, según señalan los especialistas de Eurocesped, es sencillo y rápido, dado que primero se debe nivelar el terreno (si es de baldosa o cemento facilita la tarea) con arena, remover cualquier escombro o vegetación y dejarlo compactado sin desniveles.

La malla antihierbas, colocada antes de montar la superficie sintética, es fundamental para separar, drenar y resguardar a la hierba. Luego, se coloca el rollo de césped artificial con cuidado para evitar la aparición de dobleces e imperfecciones y se remueven las partes sobrantes.

Por último, cabe destacar que Eurocesped dispone de herramientas de última generación y un equipo de profesionales cualificados para ejecutar instalaciones rápidas, asequibles y con perfectos acabados.