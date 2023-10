Soluciones a los problemas de fertilidad en Colombia; cumplir los sueños con ayuda de Babynova

¿Problemas de fertilidad en Colombia?: Babynova ayuda La lucha contra los problemas de fertilidad puede ser una experiencia emocionalmente agotadora y frustrante para las personas que desean concebir un hijo, una realidad que también afecta y desgasta a muchas parejas.

Las dificultades para lograr un embarazo pueden desencadenar una serie de situaciones y discusiones que ponen a prueba las relaciones y la fortaleza de los involucrados. Afortunadamente, hoy en día hay cada vez más esperanzas.

La medicina está avanzando significativamente en el campo de la reproducción asistida, y clínicas como Babynova by Novafem, ofrecen una amplia variedad de técnicas y tratamientos para desafiar la infertilidad.

¿Cómo solucionar los problemas de fertilidad? Es importante destacar que todos los problemas de fertilidad son diferentes y únicos. Eso significa que lo que funciona para una persona, puede no ser lo adecuado para otra. No tan solo a nivel físico, sino también mental y emocional. Sin embargo, es alentador saber que para todo hay opciones y profesionales dispuestos a brindar su apoyo y experiencia.

El centro médico de fertilidad y genética, Babynova, se especializa en tratar estos y otros casos vinculados a la reproducción. Reconocen que el camino hacia la paternidad y maternidad no es solo uno, y comprenden las realidades de cada familia para brindar un servicio de contención y acompañamiento personalizado.

¿Qué tratamientos existen para tratar los problemas de fertilidad? La tecnología y la ciencia médica vinculada a la natalidad está en continuo desarrollo. Es por eso que en Babynova siguen actualizando y practicando nuevos procedimientos, ofreciendo a sus pacientes más y mejores oportunidades para alcanzar sus sueños.

Actualmente, estos son los servicios que desde Babynova se ofrecen.

Relaciones dirigidas Se trata de “Relaciones Sexuales Programadas”. Durante este tratamiento se realiza una monitorización ginecológica para que el momento del coito coincida con el momento más fértil del ciclo femenino, cuando se produce la maduración y liberación del óvulo. Los especialistas de Babynova pueden llevarlo a cabo de manera natural, pero también induciendo la ovulación o estimulándola, consiguiendo así resultados más eficaces.

Inseminación artificial intrauterina Esta es una técnica de baja complejidad en la que se introduce una muestra seminal en el interior del útero con el fin de lograr la gestación. Para conseguirlo, hacen coincidir ese proceso con el momento de ovulación, previamente estimulada y controlada por un especialista.

Cabe destacar que este procedimiento solo es recomendable realizarlo cuando se trata de mujeres sanas menores de 38 años y con una Recuperación de Espermatozoides Móviles (REM) por encima de 5 millones.

Fecundación In Vitro Este tratamiento es de alta complejidad. La unión de óvulos con espermatozoides se da en un laboratorio. Una vez conseguidos los embriones, son introducidos en el útero. También se puede lograr por medio de una inyección directa del óvulo conocida como “inyección intracitoplasmática de espermatozoides”. En ambos casos puede ser acompañado de un tratamiento hormonal.

En Babynova saben que los procedimientos para tratar los problemas de fertilidad pueden ser algo incómodos, sobre todo para la mujer, es por eso que se esfuerzan en brindar un servicio lo menos invasivo posible para resguardar la integridad física y moral de sus pacientes. Al respecto, todos estos métodos son ambulatorios y no requieren anestesia ni internación.

Más alternativas La ovodonación es otra de las propuestas que tiene Babynova para enfrentar los problemas de fertilidad.

En casos donde la mujer no puede producir óvulos viables, esta es una oportunidad para concebir mediante la donación anónima de los mismos. En este proceso, las células sexuales recibidas son fertilizadas con esperma del padre y los embriones resultantes se transfieren al útero de la futura madre.

Para lograrlo, la clínica sigue un estricto protocolo para seleccionar a la donante de óvulos adecuada. De esta forma, garantizan la calidad e incrementan las posibilidades de éxito.

¿Qué es Babynova? Ubicada en Colombia y con un programa de convenios con agencias internacionales, Babynova se especializa en planes de fecundidad que proporcionan apoyo y atención personalizados. A través de sus protocolos, asesoran y guían a los pacientes para que tomen decisiones informadas sobre los posibles tratamientos. A su vez, buscan evitar riesgos, minimizar costos y no generar falsas expectativas.

Con más de 8 años ofreciendo los procedimientos más avanzados para tratar los problemas de fertilidad, la clínica tiene tasas de éxito que llegan al 70 % cuando se trata de Fecundación In Vitro. Su equipo técnico de médicos se especializa en encontrar las causas y brindar diagnósticos esclarecedores, al mismo tiempo que plantean los tratamientos más adecuados para cada caso.

Desde el centro de fertilidad procuran transmitir confianza y tranquilidad, mediante un seguimiento cercano y empático. Su compromiso es con las familias y sus deseos.