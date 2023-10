AstroHub by Sweet Space, una manera de experimentar con arte desde la infancia

El arte juega un papel muy importante en la educación infantil, contribuyendo al desarrollo de la creatividad y la capacidad de expresión de los niños.

Asimismo, les ayuda a comprender mejor el mundo que les rodea y a mejorar habilidades como la interpretación, la observación y la resolución de problemas.

En Sweet Space Museum lo tienen claro, es por eso que han creado AstroHub by Sweet Space, una oportunidad de experimentar con el arte durante la infancia a través de una amplia gama de talleres, actividades y experiencias enriquecedoras.

AstroHub by Sweet Space, una oportunidad para que los más pequeños experimenten con el arte En AstroHub by Sweet Space, la principal premisa es que el arte y la ciencia no están separados, sino que se complementan mutuamente. Los niños tienen la oportunidad de experimentar con la conexión entre estas dos disciplinas. Esto les permite desarrollar su creatividad, pero también fomenta su curiosidad y pensamiento crítico.

Una de las actividades que realizan son las manualidades. Aquí, los pequeños pueden crear sus propios proyectos, empleando materiales diversos como papel, cartón y elementos reciclados. Con este tipo de actividades buscan estimular la imaginación y el ingenio de los niños mientras crean obras de arte únicas.

Otra opción emocionante es la realización de experimentos científicos. Los más pequeños pueden aprender sobre diferentes conceptos a través de ensayos prácticos y divertidos. De esta manera, se sumergen en el fascinante mundo de la ciencia de una manera interactiva y entretenida.

En este nuevo local de Sweet Space Museum también ofrecen a los niños la oportunidad de explorar técnicas de pintura y expresión artística. Con lienzos, pinturas y pinceles a disposición, pueden dejar volar su imaginación y crear sus propias obras maestras. Aquí podrán encontrar el calendario de actividades, el cual cambia mensualmente.

De estas y muchas otras actividades pueden disfrutar los niños de todas las edades. Los menores de 6 años tienen la posibilidad de participar junto a un adulto para pasarla en grande y crear un recuerdo memorable. Además, pronto estarán anunciando diferentes actividades para adultos también.

Eventos privados en AstroHub by Sweet Space AstroHub by Sweet Space también ofrece la opción de reservar la sala para celebraciones privadas, de manera que resulta una excelente alternativa para aquellos que buscan celebrar un cumpleaños infantil o llevar a cabo un evento especial. Se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente y diseñan actividades a medida. Así, hacen posible que los niños disfruten de una excelente velada, aprendiendo mientras se divierten y creando recuerdos inolvidables junto a sus amigos.

En definitiva, Sweet Space Museum ha creado un espacio mágico y educativo donde los niños pueden sumergirse en un mundo de arte, ciencia y mucha diversión. Además, la opción de reservar la sala para celebraciones especiales ofrece una alternativa única y emocionante para celebrar un cumpleaños o evento temático.