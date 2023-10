Imprenta Madrid: "Los folletos/flyers siguen siendo una herramienta publicitaria muy efectiva"

En la era digital, donde la publicidad en línea y las redes sociales están en el centro del mercado, surge la pregunta de si los flyers y folletos publicitarios tradicionales, pertenecientes a la publicidad offline, todavía tienen éxito. Una empresa de impresión online tiene la respuesta acerca de esta duda. También habla sobre las ventajas de usar folletos para promocionar empresas y da algunos consejos sobre cómo hacer un folleto impactante En la era digital, es muy normal pensar que los folletos publicitarios ya no son tan efectivos y que los clientes ya no están interesados en este tipo de formatos debido a la existencia de alternativas mucho más atractivas. A lo largo del día las personas están expuestas a una cantidad masiva de publicidad sin ni siquiera darse cuenta. Sin embargo, pensar que los folletos ya no funcionan es un error. Las grandes empresas todavía utilizan folletos publicitarios en sus campañas de marketing de productos. Por lo tanto, empresas de tal importancia no pueden estar equivocadas.

"A pesar de la digitalización, las personas todavía dan valor a lo tangible, es decir, a la publicidad que se puede tocar y ver sin una pantalla de por medio. Las empresas que optan por la publicidad en folletos, disfrutan la oportunidad de que el cliente potencial guarde la pieza publicitaria, dejarla en su escritorio, guardarla en el bolso o en la cartera e incluso mostrársela a sus amigos o familiares si la oferta es interesante. Por lo tanto, la visibilidad puede aumentar considerablemente" explica Imprenta Madrid.

Imprenta Madrid es más que una tienda online de imprenta situada en la capital. Es una imprenta confiable, con una gran experiencia en el sector y con unos precios mucho más asequibles. No obstante, los precios no son lo único destacable: Imprenta Madrid destaca por la calidad de impresión. Sin importar donde la empresa se sitúe, Imprenta Madrid ofrece un servicio efectivo y envíos gratuitos.

Una gran ventaja que destaca Imprenta Madrid acerca de los folletos es que estos permiten también segmentar de manera precisa la audiencia. Por lo tanto, al escoger de forma eficaz la audiencia aumenta la probabilidad de que la publicidad llegue a personas interesadas al distribuirla en áreas geográficas específicas o en eventos que atraigan al público objetivo. Los folletos brindan una oportunidad que se debe aprovechar plasmando la máxima creatividad. Imprenta Madrid recomienda utilizar diseños, colores y formatos para destacar y transmitir de manera efectiva la identidad de la marca. Además de llamar la atención, un diseño atractivo puede dejar huella en el cliente potencial.

Imprenta Madrid destaca también que los folletos son una buena oportunidad para proporcionar información detallada sobre los productos o servicios que se publicitan, a diferencia de los anuncios en línea, que suelen ser breves, efímeros y concisos. Esto es una gran ventaja en situaciones en las que es necesario describir características técnicas o beneficios específicos del producto.