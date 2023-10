¿Cuáles son los errores más comunes que hay que evitar al contratar un seguro? Seguros Academy

Una decisión muy importante a la que no se le debe dar largas, ya que es una medida inteligente para resguardar el patrimonio y la tranquilidad en situaciones imprevistas, es contratar un seguro.

Ya sea un seguro de vida, de salud, de auto o de hogar, elegir una póliza adecuada requiere de un análisis cuidadoso basado en las necesidades individuales y familiares. Las personas que no cuentan con conocimientos en la materia deben optar por una asesoría especializada como la que ofrece Seguros Academy, cuya trayectoria en el mercado es de más de 65 años. Esto con el fin de evitar errores que lleven al arrepentimiento.

Los errores más comunes a la hora de contratar seguro Son muchos los errores que suelen cometer las personas a la hora de contratar un seguro. Uno de los más frecuentes es no detenerse a evaluar las necesidades propias. Por ejemplo, cuando se elige una póliza de salud, es fundamental que la misma sea acorde a las condiciones del asegurado. Es decir, si tiene una patología de base o una condición especial que requiere de atención médica frecuente, lo más lógico es que se necesite una cobertura más amplia de la que puede demandar un individuo sano.

La decisión de escoger un seguro no debe ser algo que se deba tomar a la ligera. Lo más sensato es indagar y solicitar información en varias aseguradoras y hacer una comparación entre las diversas alternativas, tomando en cuenta cuáles son los pro y los contra de cada una de ellas.

Por otro lado, algo que no se debe obviar es leer con detenimiento todas y cada una de las condiciones de la póliza antes de firmar. Esto evitará problemas y malentendidos entre las partes involucradas. Asimismo, otro error habitual es no revisar la póliza de forma periódica. Cada persona debe estar consciente de que sus necesidades pueden variar con el paso del tiempo y que puede verse en la necesidad de hacer una actualización que pueda cubrir sus requerimientos.

La importancia de la calidad del servicio Los ciudadanos no solo deben analizar las características de una póliza de seguro. También deben fijarse muy bien en cómo es la atención al cliente. Para obtener referencias, se puede preguntar a otras personas o hacer consultas en internet. En línea es fácil saber cómo actúa una empresa aseguradora en caso de reclamaciones, servicios, etc.

Buscar un asesor de seguros también es una buena decisión Para contratar un seguro también es muy recomendable contratar a un asesor. Estos profesionales ayudan a las personas a elegir la póliza que más les conviene. Además, brindan respaldo a sus clientes cuando se presenta una eventualidad con la compañía de seguros. Para solicitar los servicios de los asesores de Seguros Academy, se debe ingresar a su página web.