Entrevista con Lorena González, psicóloga y cofundadora de Serana, el centro de psicología online para mujeres

Cuando las personas pasan por malas épocas, es importante recordar que la salud mental y el bienestar emocional se ha de cuidar, y que hay profesionales que pueden ayudar en ese proceso.

En Serena Psicología proporcionan atención psicológica a mujeres que se enfrentan a situaciones de ansiedad, estrés o depresión, entre otros, para que tengan el apoyo que requieren en estos momentos.

Lorena González, psicóloga y cofundadora de Serena, explicará todos los servicios que ofrecen y cómo trabaja su centro para ayudar a todas las mujeres que lo necesitan.

¿Cuál fue la motivación principal para crear Serena Psicología y enfocarlo en la atención psicológica femenina?

Revisando los datos sanitarios y basándonos en nuestra experiencia en la clínica, las mujeres sufrimos más episodios de ansiedad y depresión, además, somos las que más ayuda pedimos para poder solucionarlos, con lo cual, hemos creado un espacio donde las mujeres puedan encontrar contenidos específicos, así como profesionales especializadas en la mujer.

¿Cuál es la filosofía de la empresa en lo que respecta a la atención y el bienestar de las mujeres?

Nuestro foco principal es la calidad, es decir, todas nuestras psicólogas tienen muchos años de experiencia con mujeres y podemos aplicar las técnicas más eficaces basándose en las características de cada mujer, asi podemos asegurar la pronta recuperación de la persona que nos pide ayuda.

¿Qué tipo de formación y experiencia tienen las psicólogas que forman parte de este centro de atención psicológica?

Todas somos psicólogas colegiadas y sanitarias con registro en la consejería de Sanidad y todas nosotras tenemos más de 10 años de experiencia con un currículum de postgrado o máster y formación continua. Los profesionales que trabajamos con personas nunca podemos dejar de aprender para poder aplicar las mejores técnicas para nuestros pacientes.

¿Cómo se realiza el proceso de selección de psicólogas?

El proceso de selección es un proceso exhaustivo con base en la formación y experiencia, así como implicación profesional y mucha vocación. Solo el 2 % de las psicólogas que aplican para formar parte de nuestro equipo, finalmente forman parte de él.

Ofrecéis una primera sesión gratuita, ¿cómo se lleva a cabo y cuál es su propósito?

Con base en el objetivo de calidad de nuestra filosofía, esta primera sesión gratuita está enfocada a que la paciente pueda establecer una primera relación sin compromiso con su psicóloga y pueda probar cómo se siente con ella. También es el lugar donde la profesional puede confirmar que puede ayudar a la paciente o debe derivarle a otra profesional más adecuada para la problemática que se presente. Así aseguramos la calidad del servicio en las siguientes sesiones.

¿Cuáles son los diferentes tipos de paquetes que ofrecen y qué abarca cada uno?

En Serena psicología atendemos sesiones de terapia de pareja y sesiones de terapia individual.

También atendemos sesiones urgentes para atender a personas que quieren una sesion en las próximas horas. Dependiendo del servicio, los precios son unos u otros. Trabajamos con sesiones sueltas o con bonos de 4 sesiones que no caducan en el tiempo. Lo que siempre hemos querido hacer es que la paciente controle su gasto y no tenga que comprometerse a ninguna suscripción.

¿Cuáles piensas que son los beneficios de la atención psicológica en línea?

La atención psicólogica por videoconferencia como trabajamos nosotras tiene como principal beneficio la flexibilidad. Desde cualquier lugar puedes conectarte a tu sesión simplemente desde tu teléfono movil. Esto ahora mucho tiempo y ayuda mucho a la conciliación laboral y familiar y al ser con video, no nos perdemos nada a nivel profesional. Es una herramienta igual de eficaz que las sesiones presenciales.

¿Después de la consulta realizáis algún seguimiento u ofrecéis apoyo continuo a vuestros pacientes?

Después de las consultas siempre estamos disponibles para que una paciente pueda volver a vernos cuando lo necesite.

¿Ofrecéis algún otro servicio de psicología, además de las sesiones de terapia?

Sí, disponemos de un curso de autoestima en la actualidad, y muchos contenidos en nuestro blog. Además, en las redes sociales de Serena colgamos contenido que esperamos que siempre sea útil para las mujeres que nos siguen.