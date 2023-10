Vender dos casas en menos de una semana sin publicarlas, lo que consigue el equipo Saguar

En esta ocasión, se entrevista al socio fundador de Saguar, Emilio José Delgado Saguar.

La semana pasada, su equipo experto en venta de propiedades vendió dos viviendas en cuestión de días en Las Rozas de Madrid.

En un mercado tan convulso, ¿cómo se venden dos casas en menos de una semana?

Patricia y yo llevamos siete años trabajando en esto.

Doce horas al día, seis días a la semana. Más de 23.000 horas cada uno. Más de 150 casas vendidas. Miles de visitas de venta, llamadas de venta y negociaciones.

Hemos leído cientos de libros, escuchado miles de conferencias y podcasts…

No hay fórmula. La mezcla de todo lo que te he dicho hace maravillas.

¿Cómo se vende una casa al mejor precio?

Entendiendo que la misma casa, tiene distinto valor para cada persona. Y entendiendo por qué hay personas que, ganando 2.000 € al mes, gastan 3.000 € en un bolso.

Lo primero es saber qué es lo que realmente quiere el cliente comprador. No lo que te dice que quiere. Lo que realmente quiere (a veces él mismo ni lo sabe).

Todo el mundo paga basándose en el valor que percibe que recibe. Esa es la clave. A mí me costó varios años de experiencia entenderlo.

¿Cómo se compra una casa al mejor precio para el cliente comprador?

Si buscas casa para vivir, céntrate en encontrar algo que te guste.

Ahora mismo, hay un ejército de inversores contra los que no puedes competir.

Tienen años de formación y experiencia, dedican todo el día a ello.

Haz una evaluación realista de tu poder adquisitivo y cíñete a él.

Y hay algo que, sorprendentemente, nadie hace. Llamar a las inmobiliarias de la zona en la que buscas para que te llamen si les entra algo como lo que buscas.

Las dos casas que vendimos la semana pasada fue a clientes que conocíamos.

Sabíamos lo que buscaban, cuál era su situación, cuántos son en la familia, dónde trabajan…

Ninguno llegó a ver una sola foto antes de la visita. Y ninguna de las casas era lo que en un inicio buscaban, por zona o tipología. Sencillamente, era lo mejor para ellos. Se enamoraron, y pagaron el valor que realmente tenía para ellos.

¿Qué le dirías a alguien que lleva mucho tiempo buscando vivienda?

Te voy a responder con otra pregunta. ¿Te enamorarías de alguien si la primera cita es un aburrimiento? La semana pasada vendimos dos casas. Ninguna se ha publicado donde la gente suele buscar, en portales.

Nosotros fuimos los que llamamos a los compradores. Somos celestinos, Luxury Matchmakers, Cupidos Inmobiliarios Inc.

Ahora me dirijo a las mujeres, que, por experiencia, en el 90 % de los casos son las que tienen la última palabra en estos asuntos. Señores, quizás sean la excepción o no se hayan dado cuenta. Como decía. ¿Te enamorarías del amor de tu vida porque “es majete” y “es estable”?. Pues tampoco elegirás la casa de tu vida “porque está bien de precio”.

Las personas necesitamos sentir la chispa. Emoción. Misterio.

Aquellos que estén leyendo esto, tengan buen gusto y sean intrépidos, y además, estén buscando casa en Las Rozas, inmediaciones o zonas prime de la capital:

Pueden entrar en la web de Saguar.

Rellenar el formulario (nombre y teléfono).

Recibir nuestra llamada y contarnos lo que buscan.

Esperar la llamada que contiene la chispa que encenderá la hoguera del amor inmobiliario en la familia.

Desde Saguar, animan a todos aquellos que estén interesados en adquirir un inmueble en la capital española a visitar su web. Ellos se encargarán de buscar el hogar ideal para cada cliente en las mejores zonas de Madrid. Asimismo, Saguar cuenta con perfiles en distintas redes sociales, donde actualizan constantemente la información de su portal e incluyen todas las novedades del sector.