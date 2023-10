La academia Teach In·Company, especialista en inglés para empresas

Actualmente, la comunicación efectiva en inglés se ha convertido en un activo crítico dentro del mundo empresarial. Para destacar y prosperar en este entorno tan competitivo, las compañías están valiéndose de soluciones educativas especializadas.

En este contexto, Teach In·Company se erige como una academia que se especializa en proporcionar a las empresas las herramientas necesarias para triunfar en un mundo cada vez más globalizado.

Teach In·Company se distingue por su compromiso con la calidad educativa. Todos sus cursos son creados por un equipo de profesionales que entienden que la motivación y la interacción entre el estudiante y el profesor son fundamentales para el éxito del aprendizaje. Esta filosofía subyace en cada aspecto de su enseñanza, desde clases presenciales hasta cursos en línea.

Un plan de estudios adaptado a lo que cada empresa necesita Uno de los puntos fuertes de Teach In·Company es su capacidad para diseñar planes de estudio adaptados a las necesidades específicas de las empresas. La academia se esfuerza por crear un ambiente en el cual los empleados de una entidad puedan fortalecer sus relaciones y negociar con confianza, lo que, a su vez, mejora el rendimiento comercial y amplía las conexiones a nivel global. En otras palabras, Teach In·Company no solo enseña inglés, sino que también crea un ambiente que fomenta la cohesión y la colaboración entre los diferentes departamentos de una empresa.

Diversas modalidades para la comodidad de las compañías Teach In·Company ofrece diversas modalidades de enseñanza para adaptarse a las necesidades de las empresas y sus empleados. Estas modalidades incluyen clases de inglés por teléfono, cursos en línea, clases presenciales en las instalaciones de la empresa (in-company) y sesiones uno a uno. Esta flexibilidad permite que las empresas elijan el enfoque que mejor se adapte a su estructura y horarios.

Especialidades en inglés para empresas Teach In·Company comprende que las necesidades lingüísticas de las empresas varían según su sector y especialidad. Por lo tanto, la academia ofrece una amplia gama de cursos especializados, que incluyen inglés general, inglés de negocios e inglés especializado en áreas específicas. Un curso particularmente destacado es el "Speaking + Listening", diseñado para mejorar las habilidades comunicativas y auditivas de los profesionales.

La academia no se limita a ofrecer servicios de inglés para empleados de nivel básico, atiende tanto a empleados como a altos ejecutivos, reconociendo que la comunicación efectiva en inglés es esencial en todos los niveles de una organización.

Teach In·Company se ha establecido como una institución educativa que va más allá de la enseñanza convencional del inglés. Su enfoque en la motivación, la interacción, la adaptabilidad y la especialización en inglés para empresas lo convierte en un socio valioso para las empresas que buscan sobresalir en un mercado globalizado y altamente competitivo. La academia no solo enseña inglés, sino que también crea un ambiente que fomenta la colaboración y la comunicación efectiva dentro de las organizaciones empresariales.