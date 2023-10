Lo importante está en el interior, las Cuevas y Minas Turísticas fomentan el turismo en otoño con una nueva campaña

La Asociación de Cuevas Turísticas Españolas quiere prolongar el verano… al otoño. La entidad, que representa a más de 30 cavidades de España y de Marruecos, propone para los próximos meses un turismo sostenible en el mundo subterráneo, adaptado a todos los gustos y presupuestos.

Según los expertos, la vuelta a la rutina puede conllevar malestar, desánimo y apatía, por lo que se recomienda la realización de actividades en otoño lúdicas que permitan desconectar de las tareas propias de la vuelta de las vacaciones.

Así, se consiguen dos objetivos. Por un lado, sobrellevar el fin de los días libres y del verano. Por otro, prolongar la sensación de bienestar que produce la ausencia de obligaciones habituales.

Por ello, la realización de nuevas acciones y la consecución de experiencias diferentes permitirán pasar más tiempo de calidad en familia, lejos de las primeras semanas de rutina, además de disfrutar de la naturaleza más cercana.

Al lado de casa Y es que la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas cuenta con cuevas y minas en prácticamente todas las comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.

Planes fijos Independientemente de la meteorología, tan cambiante en otoño, las cuevas y las minas esperan con condiciones constantes: máximas de 25 grados durante todo el año, pudiendo realizar los planes aun con lluvia. La apertura de la mayoría de las cavidades tras el verano, además, permite la realización de planes de otoño con las mejores condiciones climatológicas.

Tantas opciones como cuevas y minas El mundo subterráneo es el fruto de la acción de la naturaleza, la cual no sigue ningún patrón establecido. Por ello, cada cavidad es única, con formaciones especiales que rara vez se reproducen en otro lugar.

La visita a una cueva turística muestra solo una pequeña parte de lo que representa la naturaleza más recóndita. Esto sirve como excusa para conocer todas y cada una de las que componen su geografía.

Actividades diferentes y todas ellas originales Al igual que en cuanto a morfología, las cuevas y las minas turísticas ofrecen diferentes planes, siendo cada una de ellas única en su composición y en su oferta.

Recorridos en vagones mineros y en trenes subterráneos, conciertos bajo tierra, visitas en barco en ríos bajo techo y teatro con los personajes protagonistas de la historia de la humanidad.

Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, actividades de espeleología y de introducción a deportes alternativos, todo ello con las máximas medidas de seguridad.

Un otoño para todos Actividades lúdicas, deportivas, culturales y naturales… para todos los bolsillos. Y es que la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas apuesta por un turismo de excelencia, con una explotación sostenible de los recursos y que permita, siempre, adaptarse al bolsillo de todos sus visitantes.

Por ello, las entradas a las cuevas y las minas están disponibles a partir de 5 €, con descuentos especiales para estudiantes, grupos y mayores de 65 años, en la mayoría de los casos.

Un turismo económico y de gran calidad que fomenta la divulgación del mundo subterráneo español desde el conocimiento y la experiencia de sus guías, profesionales con una amplia formación en geología.

El verano ha terminado, pero no la diversión ni los planes familiares, por lo que desde la asociación proponen conocer más sobre las propuestas del mundo subterráneo para los próximos meses en la web de la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas.