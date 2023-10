Encontrar la mejor localización para una producción audiovisual de la mano de los servicios de Spot Locations

Para producir resultados de alto calibre que puedan tener un impacto en el público, la industria audiovisual necesita excelentes técnicos y herramientas tecnológicas de vanguardia. En este sentido, empresas especializadas se encargan de las distintas etapas que requiere la producción.

Particularmente, Spot Locations es una agencia centrada en la búsqueda y gestión de localizaciones en Barcelona para producciones audiovisuales. Bruno Schiavi, su fundador, explica los inicios del proyecto y cómo han logrado convertirse en referentes a nivel nacional e internacional, trabajando con grandes firmas conocidas en todo el mundo.

Bruno, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria en el mundo de las localizaciones para el sector audiovisual. ¿Cómo llegaste a convertirte en un referente tanto a nivel nacional como internacional?

Cuando ingresé en el sector me dí cuenta de que hacía falta un servicio eficiente y rápido que entregara a las productoras las localizaciones que necesitaban con tanta urgencia y que a la vez fuera capaz de coordinar con celeridad toda la pre-producción: tanteo de los propietarios, negociación y gestión de las visitas.

Barcelona, al ser un mercado muy desarrollado en la producción de publicidad, se presta para la creación de empresas especializadas como la nuestra. Si ofreces un buen servicio, las productoras te llamarán.

Spot Locations se ha ganado una sólida reputación en la búsqueda y gestión de localizaciones para producciones audiovisuales. ¿Cuáles consideras que son los elementos clave que distinguen a su empresa en este mercado?

Para nosotros ha sido primordial generar un archivo de fotos de muy alta calidad, esto ayuda a que nuestros clientes ganen los proyectos. Parte de este éxito es entender lo que realmente necesita el cliente y poder adelantarse a dificultades en la producción y asesorar correctamente al cliente. Otro elemento clave es que hemos cultivado buenas relaciones tanto con propietarios como con instituciones públicas - esto nos facilita cumplir con las exigencias y urgencias de nuestro sector.

Barcelona es el centro de operaciones de Spot Locations, pero ofrecen servicios en toda España. ¿Cómo logran adaptarse a las necesidades de sus clientes nacionales e internacionales y encontrar la localización ideal que se ajuste al presupuesto y la logística?

Estamos continuamente expandiendo nuestro archivo buscando localizaciones para ofrecer a nuestros clientes, tanto en España como en Portugal y Francia. Hay mucho trabajo en oficina y en terreno para tener el know-how para apoyar a las productoras. Además, aparte de nuestro equipo in-house, contamos con el apoyo de una red de contactos que incluye location scouts, managers, fotógrafos, diseñadores y arquitectos en una gran cantidad de destinos.

¿Cuáles son algunas de las regiones o lugares más solicitados por sus clientes?

Barcelona es un epicentro de la producción por su clima, geografía, arquitectura y gran pool de casting muy diverso. Sin embargo, se están abriendo otros destinos muy interesantes. Recientemente, hemos hecho una inversión para expandir nuestra base de datos en Valencia que ha dado grandes frutos. Madrid, por supuesto, tiene muchísimo que ofrecer - tenemos un buen archivo de ahí, pero lo queremos expandir aún más. Portugal cada vez tira más - hay arquitectura moderna ahí que nos está dejando a todos boquiabiertos.

Con más de una década de experiencia en el sector, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los productores al buscar localizaciones y cómo Spot Locations les ayuda a superarlos?

El gran desafío es poder cuadrar las expectativas del cliente con la realidad presupuestaria y logística del proyecto. A veces los clientes piensan que pueden conseguir todo a tiro de piedra de una gran ciudad o plantean un rodaje muy complicado a nivel técnico que requiere una “casa imposible.” Cuando vemos que un proyecto va encaminado de esta manera, lo primero que hacemos es avisar que problemas vemos y proponer soluciones.

En la industria audiovisual, la imagen es esencial. ¿Puedes hablarnos sobre cómo Spot Locations utiliza el scouting y los drones en sus servicios?

Una imagen vale más que mil palabras - por eso nos esforzamos tanto en enviar un archivo organizado, de alta calidad y con fotos editadas para que se vean perfectamente. Si un director tiene que ver cientos de fotos para elegir una localización, nos esforzamos para que esto sea placentero.

Nosotros tenemos dos modalidades de scouting. Por un lado, salimos a buscar opciones para nuestros clientes según sus necesidades. Por otro, tenemos fotógrafos internos que están continuamente expandiendo nuestra base de datos para que siempre podamos ofrecer nuevas opciones a nuestros clientes. El uso de drones ha permitido que enseñemos sitios de formas muy vistosas. También contamos con una cámara Matterport para hacer fotos en 360 y recorridos virtuales de los espacios.

Contar con personal local experimentado en las locaciones es un valor agregado. ¿Qué beneficios aporta este equipo en el terreno y cómo garantiza una producción exitosa?

El location manager existe para ser un intermediario entre el sector de la producción y el resto del mundo. Esto implica comunicación con propietarios y entidades públicas. Hay que tener dotes sociales y a la vez conocer bien los procesos para poder lograr que se realice una producción. Además, el location manager se puede adelantar a problemas logísticos que el cliente no ha considerado y de esta manera prevenir que los pille por sorpresa.

Finalmente, Bruno, ¿puedes compartir con nosotros algún proyecto reciente o logro de Spot Locations con el que te sientas especialmente orgulloso y que refleje el compromiso de la empresa con la excelencia en localizaciones para el sector audiovisual?

En 2022 fuimos contratados por Warner Bros y XD Agency para llevar a cabo la producción de una parte del lanzamiento de la sexta temporada del hit show Rick and Morty. Nos hicimos cargo de gestionar la fabricación de un ciempiés alienígena de 14 metros de largo e instalarlo en la muralla histórica de Tossa de Mar. Fueron meses de trabajo con un altísimo nivel de exigencia por parte tanto del cliente como de las instituciones locales. Nuestra instalación fue la más grande del mundo y la campaña un éxito total. Estamos muy orgullosos de haber podido participar en este proyecto.

Estamos abiertos a todo tipo de desafíos. Aunque somos conocidos principalmente en el mundo de la publicidad, hemos trabajado con películas, series y realities. Siempre estamos a la búsqueda del próximo reto.