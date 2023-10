Proteger el hogar o el negocio contratando los servicios de una empresa especializada en seguridad

Es usual que los consumidores compren equipos de videovigilancia para sus domicilios o empresas en cualquier tienda y se las instalen ellos mismos siguiendo los tutoriales de los equipos. Esta práctica, pese a ser usual, puede comportar diferentes problemas y es posible que, como particulares, no seamos conscientes de ello.

Las empresas de seguridad están especializadas en la instalación de estos sistemas, pero no solo en su puesta en marcha sino también en todos los otros aspectos aún más importantes como son: la elección del material, el diseño de la seguridad, la legalización de este diseño y las características que debe de cumplir tanto en materia técnica como legal para no tener después ningún tipo de problema. Es por ello que se plantea este artículo en el cual se reflexiona sobre por qué se debería contratar una empresa de seguridad profesional para la protección de la casa o negocio.

En primer lugar, hay que tener en cuenta la personalización del sistema de seguridad de videovigilancia. Las empresas homologadas han de diseñar un proyecto de seguridad e indicar los puntos y tipología de las cámaras a instalar. Para ello, hay que preguntarse, por ejemplo, según las especificidades del lugar a proteger, cuál es la óptica y el zoom necesarios para una adecuada cobertura del espacio a visualizar. Además, habrá que plantear si estas cámaras irán ubicadas en exterior o en interior y si es más adecuado un diseño con cámaras minidomo o bullet. Asimismo, habrá que plantear la necesidad existente de instalar cámaras antivandálicas IK10 para protegerlas ante posibles impactos a sufrir si el lugar de instalación o la tipología de esta pudiera tener riesgo de ser atacada: ejemplo, cámaras en el exterior, en la vía pública, en infraestructuras críticas, etc.

En segundo lugar, están todos los aspectos relativos a la cámara en sí. Las empresas de seguridad trabajan con diferentes fabricantes y pueden adecuarse a aquel material que prefiera el cliente conociendo de antemano el producto a instalar. El conocer los equipos garantiza mayor fiabilidad y buenos resultados en las instalaciones. La empresa Mood Seguridad, ubicada en Sant Cugat del Vallés, Barcelona trabaja con fabricantes punteros en el mercado y pueden garantizar con total confianza que dichos equipos tendrán un excelente rendimiento.

Una vez escogido fabricante y con el diseño de ubicaciones realizado, han de enfocarse en la calidad de los equipos. Aquí, entra en juego el conocimiento técnico del especialista de seguridad con relación a las características técnicas de cada uno de los equipos. Tienen que adecuar los equipos a las necesidades de resolución y condiciones de luz de cada una de las ubicaciones a cubrir. Por ejemplo, en Mood Seguridad utilizan la tecnología WDR (Wide Dynamic Range). Este tipo de tecnología es excelente para escenas de alto contraste, ya que equilibra el brillo y las áreas sombreadas de forma simultánea para que la imagen no parezca apagada o demasiado oscura.

Por otro lado, está la resolución de la imagen y la distancia a cubrir para visualizar con dicha cámara. Hay que tener en cuenta que, a mayor número de megapíxeles, mejor calidad tendrán dichas cámaras y equipo de grabación. Y añaden aquí equipo de grabación, ya que, en las instalaciones compuestas por un videograbador, es muy importante tener en consideración las especificaciones técnicas de este equipo, porque condicionará cómo y con qué resolución se verán las cámaras. Por ejemplo, por mucho que estas cámaras tengan muchos megapíxeles, si un videograbador solo admite resoluciones de hasta 4Mpx en el primer canal, implicará que si se tienen varias cámaras con resoluciones de 4Mpx o superiores no se podrán visualizar con tal calidad con lo cual la inversión en dichas cámaras no será productiva.

Por último, con relación a la calidad de la imagen. Hay que ser muy conscientes de que las cámaras hoy en día, deben de incorporar infrarrojos de tecnología led para que, en condiciones nulas de luz, la cámara pueda captar la imagen sin problema y con buena calidad. Es por ello que es importante también tener en cuenta hasta qué distancia estos infrarrojos leds tienen cobertura para asegurar una buena captación del espacio a visualizar.

Existen muchas otras relevantes según los expertos de Mood Seguridad; pero, a groso modo, se podría indicar que estas son las más destacadas a la hora de escoger un producto u otro y contando siempre con el asesoramiento de la empresa de seguridad contratada.

Un tercer punto por el cual recomiendan que sea un profesional de la seguridad como Mood Seguridad el que instale los equipos, es que dicha instalación debe estar siempre realizada de acuerdo con la legislación vigente. Las instalaciones deben cumplir con la normativa vigente en materia de Seguridad Privada y el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos).

EL RGPD especifica en qué condiciones y cómo debe instalarse un sistema de seguridad y es imprescindible que estos sistemas se legalicen.

Mood Seguridad asesora a todos sus clientes en relación con esta normativa y se encarga de gestionar el trámite siempre que lo deseen. No cumplir con esta normativa puede acarrear sanciones muy graves para las empresas y particulares.

Hay que tener en cuenta que se debe de seguir un estricto protocolo tanto en las ubicaciones de las cámaras como en el proceso de legalización, ya que todas las personas deben estar informadas de la existencia de estas cámaras, quedar documentado por escrito. Además, se debe informar a través de carteles visibles en cada una de las ubicaciones en la que se encuentren las cámaras y las grabaciones no pueden superar jamás los 30 días. Y esta ley no solo afecta a empresas, sino que los particulares también deben saber que sus cámaras no pueden captar espacio público exterior como sería la acera de la entrada de su casa así como tampoco pueden instalarse en cualquier habitáculo (por ejemplo, un baño) y no podrían usarse como cámaras de control laboral en caso de tener algún empleado del hogar si no está debidamente legalizado y ha sido informado por escrito quedando constancia de tal hecho.

Como se ve son muchos los supuestos a tener en cuenta y, por ello, es imprescindible el asesoramiento profesional de empresas como Mood Seguridad para asegurarse de que se cumplen con todos los requisitos legales en la instalación de cámaras de videovigilancia.

Por último, y quizás si cabe como el aspecto más relevante, es fundamental saber que las empresas de seguridad como Mood Seguridad instalan sistemas de videovigilancia con el objetivo de ofrecer seguridad especializada a su cliente. Para ello, se pueden utilizar diferentes opciones de sistemas de videovigilancia como es la analítica de vídeo o la videoverificación de las imágenes a través de la conexión con una central receptora de alarmas. Se trata de que los sistemas sean accesibles en caso de intrusión por parte de los operadores de las centrales de alarma de tal forma que puedan verificar inmediatamente si se trata de una intrusión real o una falsa alarma.

De esta forma, como empresa especializada, se consigue aumentar la seguridad del cliente, así como dar una respuesta ante la situación mucha más rápida, ya que la llamada a las autoridades para que acudan al lugar de la intrusión se realiza antes y con un aporte mayor de información sobre los hechos que están ocurriendo. Las empresas de seguridad ven estos sistemas de videovigilancia como un aliado perfecto de los sistemas de seguridad antintrusión que instalan, ya que los complementan dotándolos de mayor precisión y calidad en la protección de nuestros clientes.

En conclusión, es importante ser conscientes de todos los aspectos que hay detrás de la instalación de un sistema de videovigilancia por parte de una empresa de seguridad. En el caso de Mood Seguridad, como experto en seguridad de alta precisión, se busca la adecuación de cada sistema a las necesidades concretas de cada cliente y es necesario comprender cada uno de los aspectos mencionados para evitar problemas legales o deficiencias en materia de seguridad en sus instalaciones.