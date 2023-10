'Campechano', la impactante obra literaria que resplandece con originalidad y audacia

Un deslumbrante debut literario que retrata la España actual en su forma más cruda y realista.

Personajes inolvidables y una narrativa vibrante hacen de esta obra una experiencia literaria única.

Septiembre, 2023 - Aterrizando con un estilo inconfundible y un tono innovador, Fernando Gutierrez Díez, oriundo de Pamplona, estrena su primer libro, "Campechano". Esta obra, ubicada en el género de cómic novelado o tragicomedia contemporánea, se convierte en un nuevo punto de referencia para aquellos que buscan algo más que la literatura convencional.

La historia, concebida hace un par de años, se sumerge en las vidas de personajes cotidianos que podrían habitarse cualquier barrio. Fernando recrea una tela de relaciones humanas complejas, trayendo a la superficie alegrías, desencuentros y secretos oscuros. No únicamente la familia, sino también los vecinos cobran protagonismo, ofreciendo un panorama amplio de la sociedad en la que se vive.

Lo que realmente diferencia esta obra es su capacidad para enganchar al lector. No es simplemente otra novela; es un espejo psicodélico de la España contemporánea. Fernando ha logrado captar la esencia de la vida real, destilando personajes hasta su forma más extrema. Su estilo narrativo, cargado de ironía y mordacidad, es un tributo cariñoso al cine coral en blanco y negro del país.

En el corazón de esta obra se encuentran dos hermanos con personalidades antagónicas, atrapados en una serie de relaciones y circunstancias complicadas. Están rodeados de un elenco de personajes peculiarmente construidos, cada uno con su propia idiosincrasia y quirks, añadiendo múltiples capas de complejidad a la trama.

Preguntado sobre su experiencia, Fernando comparte que la decisión de publicar un libro ha sido un desafío, pero una aventura extremadamente gratificante, en gran medida gracias al apoyo brindado por Letrame Grupo Editorial. Aunque esta es su primera incursión en el mundo literario, Fernando está abierto a seguir escribiendo, aunque sin la presión de cómo publicar un libro nuevamente.

En términos de expectativas de venta, la obra estará disponible en varios formatos: papel, ebook y audiolibro, ampliando así su alcance. Para Fernando, el reto principal ya ha sido alcanzado con la publicación. Ahora, el objetivo es llegar al máximo número de lectores posible.

"Campechano" es más que un debut literario; es un vistazo auténtico a la vida tal como es, en toda su complejidad y matiz. Es una obra que destaca no solamente por su contenido, sino también por la maestría con la que ha sido escrita. Si se está buscando algo más que un libro convencional, esta obra es adecuada.

Para más detalles sobre el libro o para programar una entrevista con el autor, se puede contactar con Letrame Grupo Editorial.