Los sistemas de control de seguridad de ASSA ABLOY siguen escalando posiciones en el mercado

Hoy en día, en un contexto de flujo constante de personas, mantener la seguridad de los entornos privados y públicos es una prioridad que no puede pasarse por alto.

Ya sea en instalaciones comerciales que atienden al público o en proyectos de infraestructura de gran envergadura, la importancia de garantizar un control de seguridad óptimo es clave. Los sistemas de control de seguridad de entradas de ASSA ABLOY se posicionan como uno de los líderes de la seguridad de individuos y espacios a través de sus soluciones que van más allá de la mera restricción de accesos. Estos sistemas, adaptados a todo tipo de instalaciones, encarnan la promesa de crear entornos seguros y confiables donde la tranquilidad y la eficiencia coexistan.

Soluciones de control de seguridad ASSA ABLOY es una empresa especializada en el diseño y fabricación de soluciones que garantizan la seguridad en cualquier edificio residencial, comercial, empresarial, académico, industrial o gubernamental. Ya sea mediante portales de seguridad, puertas giratorias, pasillos rápidos o antirretorno y tornos, sus sistemas combinan excelencia en diseño y hardware de última generación, con un sólido control concebido para situaciones donde la seguridad no admite compromisos. Estos sistemas de control de seguridad para accesos de ASSA ABLOY son adaptables a las particularidades de cada edificio, e incluyen diversas modalidades de entrada, desde códigos QR, tarjetas y smartphones, hasta reconocimiento facial o biométrico.

Productos de control de seguridad de entradas Espacios críticos como aeropuertos, bancos y centros de datos exigen una seguridad elevada y configuraciones personalizables de acceso. Los portales de seguridad de ASSA ABLOY, equipados con sensores 3D inteligentes, ofrecen un control automatizado en las zonas más sensibles del edificio. Mediante la monitorización, permite regular los ingresos y egresos de personal y visitas de manera eficiente.

Los sólidos y resistentes tornos de ASSA ABLOY de materiales de primera calidad son la solución eficiente para administrar un gran flujo de personas. Estos dispositivos no solo aligeran la carga laboral del personal, sino que también aseguran la integridad del entorno.

Por su parte, los pasillos antirretorno mantienen un flujo seguro y continuo de personas en lugares con mucha afluencia como areopuertos o estaciones de tren, permitiendo un control remoto y diversas configuraciones de seguridad. Pueden instalarse fácilmente tanto en construcciones nuevas como en espacios existentes renovados. Mientras, los pasillos rápidos son la respuesta para controlar el acceso no autorizado a edificios. Su diseño elegante y compacto, junto con una apertura veloz, garantizan un flujo fluido de personas en cualquier entorno, con diversas opciones para adaptarse a necesidades específicas.

Para parques temáticos, espacios de estacionamiento, estadios y para aplicaciones de protección perimetral, los tornos de altura completa son sistemas de acceso bidireccional que brindan opciones de accionamiento manual o automático. A su vez, ASSA ABLOY ofrece un sistema de puertas giratorias con control de acceso que garantiza seguridad y, a su vez, eficiencia energética, en una multiplicidad de modelos disponibles.

A nivel global, ASSA ABLOY Entrance Systems ofrece algunos de los principales sistemas de entrada con soluciones que promueven espacios más accesibles y seguros para millones de individuos a diario. Con opciones adaptadas a todo tipo de espacios, gustos y necesidades, cada control de seguridad de ASSA ABLOY es la respuesta a la hora de salvaguardar bienes y personas.