RobynGoods cura el alma con arte de la mano de la Arterapia

La plataforma solidaria RobynGoods, a través de su Departamento Social, área que impulsa la actividad sin ánimo de lucro de la organización, ha puesto en marcha “Arterapia. El arte que cura el alma y alimenta los sueños”, una iniciativa con la que la entidad lleva la solidaridad al ámbito sanitario. En líneas generales, “Arterapia” integra un programa de actividades artísticas con un propósito terapéutico: llevar arte en todas sus facetas a los hospitales nacionales con el objetivo de mejor la calidad de vida de los pacientes ingresados. “Es una forma de brindarles una experiencia emocionante y única que puede tener un impacto positivo en su salud y bienestar”. La esencia de “Arterapia” es el universo de RobynGoods.

El lanzamiento oficial de este proyecto, que tuvo lugar en el hospital Tierra de Barros, que forma parte del Complejo hospitalario del Área Sanitaria de Mérida, contó con la participación de la directora del Departamento Social de RobynGoods, Isabel Díaz; el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, y el director del hospital Tierra de Barros, Manuel Rabazo. Gracias al apoyo del consistorio de Almendralejo, “Arterapia” arranca este mes de mayo en el hospital Tierra de Barros con un amplio programa que incluye: recitales de música, talleres de poesía y narrativa, cuentacuentos, danza y baile, humor y monólogos y mucho más. Todas las actividades serán impartidas por profesionales. Gracias a la gran acogida por parte del Ayuntamiento de Almendralejo, se espera que a corto plazo “Arterapia” se lleve a todos los hospitales de la comunidad, según manifestó Isabel Díaz. Esta anunció que el hospital de Mérida, será el siguiente.

Durante la presentación, la directora del Departamento Social de RobynGoods hizo hicanpié en el sentido de “Arterapia”, argumentando que muchos estudios científicos han demostrado que el arte tiene efectos terapéuticos. Y precisó, que esto “conlleva a mejorar la salud y hace la iniciativa más inmensa”.“Todos en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido a alguien cercano hospitalizado. Sabemos lo difícil que se les hace esta estancia, a veces más larga de lo deseado. De esta, por así llamarla, soledad obligada, nace este proyecto con la filosofía de RobynGoods, porque la solidaridad se materializa en la búsqueda de la alegría y hacer más llevadera la vida de otros, en este caso la de los enfermos que se encuentran ingresados”, matizó.

Una propuesta para familiares y pacientes Respecto a “Arterapia”, Díaz concretó que el programa incluye una actividad semanal, siempre distinta, de 45 minutos de duración, con la música como protagonista. Asimismo, incluye acciones relacionadas con eventos significativos que lleve a cabo el ayuntamiento para darle un carácter más diverso. Por su parte, el alcalde de Almendralejo agradeció al hospital por dar respuesta a “Arterapia”.“Con el entusiasmo con el que nos presentó Isabel Díaz la idea tanto a la concejala de Salud, Josefina Barragán, como a mí, era muy difícil que nosotros no lo apoyáramos”, destacó. Si bien es cierto, puntualizó, que para las instalaciones había que contar con el Servicio Extremeño de Salud, y con el gerente del Área Sanitaria de Mérida, Ángel Alberto Romero, quien se puso a disposición del consistorio enseguida. “Si hay algo de lo que como alcalde me siento orgulloso es que tengamos este gran equipo de profesionales en el hospital Tierra de Barros para dar un servicio a Almendralejo y a la comarca”, señaló. Ramírez explicó que su madre estuvo ingresada en este hospital, y como persona de carácter alegre, esta actividad le hubiese encantado. Añadió que esta propuesta también les viene bien a los familiares como desahogo para acompañar a los enfermos durante su estancia hospitalaria.

“Enhorabuena a Isabel Díaz y a RobynGoods, una plataforma a la que habría que darle muchísimo desarrollo, porque tiene de todo con esa diferencia de que los beneficios se destinan a causas sociales y muchas de ellas están en marcha y se están apoyando”, aclaró. El alcalde también dio las gracias a todos los que colaboran en este proyecto. “Que todo redunde en eso tan importante: salud, dinero y amor. El dinero y el amor están muy bien, pero la salud es lo principal. Si colaboramos para que haya una mejor salud, siempre será una alegría y una satisfacción. Enhorabuena al hospital Tierra de Barros por el trabajo que hace y por estar abiertos a esta iniciativa”, resaltó.

“Desde RobynGoods queremos agradecer a nuestro alcalde, José María Ramírez, el apoyo que nos ha brindado y gracias al director del hospital Tierra de Barros, Manuel Rabazo. Vuestro respaldo ha hecho posible que “Arterapia” se inaugure hoy en nuestra ciudad, Almendralejo. Un proyecto para nuestros ciudadanos y los pacientes de nuestros hospitales”, concluyó con emoción la directora. Por su parte, Rabazo, en nombre de todo el equipo responsable del hospital Tierra de Barros, dio la bienvenida, en especial a los familiares, porque “esto es para ellos”. “Es una iniciativa de una plataforma solidaria y la intención es hacer un hospital abierto, ya que venimos de una pandemia. Es un aire fresco por la ventana y la puerta de este hospital. Un hospital comarcal, muy cañero y muy bien organizado, con un personal a mi juicio excelente y del cual me siento muy orgulloso. Estamos a disposición de la ciudadanía y de la población”, subrayó.

El broche de oro de la presentación fue la clausura con el momento de la música en directo. Dos de los dúos, uno, piano, guitarra y voz, y otro, piano y saxofón, que participarán en los recitales del hospital. Algunas de sus interpretaciones fueron, Qué bonita la vida, tema del músico y compositor español, Dani Martín, y dos composiciones instrumentales, himnos de iconos de la música internacional: Imagine de John Lennon y What a wonderful de Louis Armstrong.

Un cierre de lujo para la presentación de una iniciativa con alma: “Arterapia”.