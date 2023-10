Incrementar el negocio en septiembre, octubre y noviembre mediante el networking

En el último trimestre del año, las empresas buscan optimizar sus esfuerzos comerciales para alcanzar sus objetivos de negocio.

El networking es un aspecto fundamental para cualquier empresa y profesional: mediante la creación de una red de contactos es posible tener acercamientos productivos y construir relaciones fuertes con otras compañías o personas de un mismo sector. A su vez, estos contactos sirven para conocer mejor el "state of art" de un sector, detectar oportunidades, en definitiva, actualizarse y aterrizar el cómo llegar a esos objetivos.

En particular, a través de Getting Contacts es posible participar en distintos eventos de networking para sostener reuniones reales con profesionales cualificados que son socios, directores o gerentes de empresas. Desde 2007, esta firma ha reunido a más de 15.000 empresas en más de 400 eventos. Actualmente, cuentan con 3 convocatorias activas para encuentros que se desarrollarán en octubre de 2023.

Networking de calidad con Getting Contacts Estos especialistas en marketing y ventas, desarrollan eventos que están diseñados como "auténticos mercados de proyectos" en palabras de Juanjo Villalobos, gerente de Getting Contacts, en el que cada participante cuenta con una agenda personalizada de reuniones uno a uno. De esta manera, cada participante puede realizar entre 10 y 25 entrevistas de alta calidad por jornada.

Se trata de una metodología probada que no es sencilla de encontrar en la Unión Europea y que facilita encuentros entre personas del mundo empresarial que tienen intereses en común. Estas reuniones permiten obtener nuevos contactos para ampliar un negocio y desarrollar distintos proyectos en conjunto con otros profesionales, empresarios, administraciones o asociaciones.

Para una empresa estos encuentros suponen una oportunidad de contacto con nuevos clientes, proveedores, colaboradores y socios potenciales. En este sentido, la promoción de una compañía durante un evento de Getting Contacts se realiza a 3 niveles: con otras empresas, con nuevos clientes y con colaboradores (distribuidores y proveedores, entre otras opciones).

En cuanto al funcionamiento de estos eventos, 3 - 4 días antes de la jornada de networking los participantes reciben su agenda de contactos con una acreditación personal y un listado de empresas participantes. De este modo, es posible preparar las entrevistas o encuentros.

Diferentes tipos de eventos de networking Esta empresa organiza distintos tipos de eventos para que cada empresa pueda seleccionar el que se ajusta mejor a sus necesidades. Una opción es participar de jornadas municipales y comarcales que sirven para contactar empresas y profesionales de zonas concretas.

Por otro lado, Getting Contacts celebra encuentros sectoriales y multisectoriales. Los primeros apuntan a reunir empresas de diversos sectores específicos. Por ejemplo, uno de los próximos encuentros que se desarrollará en octubre de 2023 en Barcelona es exclusivo para ingenieros y empresas de este sector. Con respecto a los encuentros multisectoriales, se trata de un tipo de jornada más informal en la que una empresa puede ampliar su red de contactos.

A través de las jornadas de networking que organiza Getting Contacts es posible acceder a múltiples oportunidades y contactos para impulsar y ampliar un negocio.

Cómo especialistas en marketing y ventas, pueden ayudarte a encontrar nuevas oportunidades de negocio, colaboración y proyectos, Así como ayudarte en la selección de comerciales y distribuidores en toda España, Portugal y Andorra.