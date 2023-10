MasterChef World, la app definitiva para los amantes de la cocina

Una herramienta innovadora, intuitiva e interactiva, con la que descubrir técnicas culinarias y nuevas recetas exclusivas creadas por ganadores y aspirantes MasterChef, relevantes profesionales, aficionados y grandes chefs

MasterChef World llevará la pasión por la cocina de los usuarios a otro nivel: temporizadores, listas de la compra, colecciones y biblioteca de recetas, vídeos cortos con trucos y consejos, guías paso a paso, información nutricional y listas de alérgenos…

Disfrutar de su contenido es completamente gratis; los usuarios podrán acceder además a más funcionalidades y contenidos exclusivos a través de un paquete premium

España será el primer país en el que poder disfrutar de la nueva app MasterChef World, que llegará a otros territorios en los próximos meses con el objetivo de convertirse en la app de referencia para los amantes de la cocina

Los amantes de la cocina están de enhorabuena. Ya está disponible la aplicación MasterChef World, una experiencia culinaria única, lista para conquistar paladares en todo el mundo y convertirse en la mejor herramienta para los fanáticos del exigente talento culinario, producido por TVE en colaboración con Shine Iberia.

La esencia misma de MasterChef World reside en la celebración del talento culinario. El proyecto reúne a algunos de los ganadores como Raquel Meroño, de MasterChef Celebrity 5, María Lo, de Masterchef 10 o Arnau París de MasterChef 9. También, aspirantes y ex aspirantes del programa MasterChef, que gracias a su creatividad, talento y dedicación han sido el motor que pone en marcha esta apasionante app culinaria.

Y además, otros profesionales del sector como Celeste García de la Banda (@celestedelabanda), Brand Ambassador de MasterChef World, María Kindelán (@makicu) y Bárbara Buenache.

Una aplicación para todos los niveles MasterChef World es la herramienta definitiva para ayudar a todos los amantes de la comida a acercarse a la cocina de forma innovadora, descubriendo nuevas recetas y técnicas de cocina que les permitirán ampliar sus conocimientos y saber hacer, a través de una experiencia mejorada dirigida por la comunidad formada por perfiles MasterChef, profesionales y aficionados.

La aplicación permite el acceso a una colección exclusiva de recetas nacionales e internacionales creadas por algunos de los chefs más talentosos del mundo, incluidos algunos de los ganadores de MasterChef. Desde platos tradicionales hasta creaciones de vanguardia. Hay propuestas para todos los gustos, para todos los niveles de cocina, y no se necesita ser un experto para encontrar una receta adaptada a las necesidades o nivel de competencia culinaria de cada uno. Además, trucos, consejos, tips sobre producto y elaboraciones… todo para llevar la cocina de cada usuario a otro nivel.

Pero no es todo: temporizadores, listas de la compra, colecciones y biblioteca de recetas, vídeos cortos con trucos y consejos, guías paso a paso, información nutricional y listas de alérgenos facilitan la experiencia junto con unos elaborados filtros extendidos y diversas categorías con las que llegar al contenido que se busca de manera fácil y sencilla.

Usar la aplicación y disfrutar de su contenido es gratis. Además, MasterChef World ofrece la opción de desbloquear algunas herramientas útiles y de vanguardia para mejorar la experiencia a través de un paquete premium.

Sobre MasterChef World MasterChef World es una aplicación culinaria única dirigida a los amantes de la cocina de todo el mundo. La nueva app les brinda acceso a recetas exclusivas, consejos de expertos y una comunidad global para compartir su pasión. Ya sea que para buscar inspiración o mejorar habilidades, MasterChef World está aquí para mejorar la experiencia culinaria de los usuarios.

La app se encuentra ya disponible en España, que será el primer territorio en el que podrá descargarse, y muy pronto llegará a otros países con el objetivo de convertirse en la app de referencia para los amantes de la cocina en todo el mundo.

El corazón de la aplicación nace gracias a un equipo de profesionales internacionales apasionados por la cocina, la tecnología y la creatividad culinaria. Una plantilla compuesta por chefs experimentados, nutricionistas y expertos en tecnología apasionados por la comida y comprometidos a ofrecer una aplicación de cocina de alta calidad que satisfaga las necesidades y expectativas de los usuarios.