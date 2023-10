En octubre, los arquitectos de Castilla-La Mancha acercan la profesión a la ciudadanía de la región

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Arquitectura, este lunes, 2 de octubre, las diferentes demarcaciones del colegio convocan diferentes actividades culturales, todas gratuitas y relacionadas con la profesión, que extienden a todo el mes, según el calendario que se incluye en esta información En 1985, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, atendiendo a una recomendación de la Comisión de Asentamientos Humanos, designó que el primer lunes de octubre de cada año sería el Día Mundial del Hábitat, con el objetivo de reflexionar sobre el estado de las ciudades, al mismo tiempo que premiar organizaciones o individuos por su excelente contribución a la mejora de las condiciones de los asentamientos humanos.

En 1997, la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) decidió sumarse a esta iniciativa y también instituyó el primer lunes de octubre de cada año como Día Mundial de la Arquitectura (DMA), coincidiendo con el Día Mundial del Hábitat. Desde entonces, en esta fecha se celebran varias actividades conmemorativas a escala mundial por parte de las secciones nacionales de la UIA, las agrupaciones profesionales de arquitectos y otras instituciones vinculadas con la arquitectura.

Cada año, el COACM celebra el DMA y promociona, en todas sus demarcaciones, actividades que dan visibilidad a su colectivo y que contribuyen tanto a la formación de los colegiados como a enriquecer culturalmente a la sociedad local.

Las actividades no solo se circunscriben al primer lunes de octubre, sino que se prolongan, en muchos casos, hasta finales del mes. En el año 2023 son muchas y muy variadas las actividades programadas, que se pueden consultar en este calendario:

DEMARCACION DE ALBACETE

Martínez de Villena, 7 – 02001 ALBACETE

CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA. "ARQUITECTURA PARA COMUNIDADES RESILIENTE"

2 de octubre. 13:30 horas. Arquitectura para Comunidades Resilientes. Lectura del Manifiesto del CSCAE. En la Sede de la Demarcación.

EXPOSICIONES

19 septiembre – 6 octubre. Premios de Arquitectura Castilla-La Mancha. 2020-2021.

10 octubre – 27 de octubre. Antonio Escario Martínez (1935-2018)

31 octubre – 17 noviembre. Arquitectura funeraria en Albacete. Con la colaboración del Archivo Municipal de Albacete.

XIII EDICIÓN CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Hasta el 31 de octubre. El espía público. Calidad arquitectónica, una garantía para el bien común. #espiapubllcoAB2023

TALLER PARA NIÑOS

Actividad dirigida por MIMAIA. En la sede de la Demarcación.

VISITA A EDIFICIO

Centro de interpretación del Agua de Albacete.

COLOCACIÓN DE PLACAS DOCOMOMO

Edificio Trébol. Antonio Escario Martínez, Arturo Mongrell López, José A. Vidal Beneyto, José Luis Vives Ferrrero.

Parroquia de la Asunción. Antonio Escario Martínez. Arturo Mongrell López

CONFERENCIA

Navegando arquitecturas de Mujer. Presentación y funcionamiento de la aplicación NAM. Elia Gutiérrez Mozo.

MESA REDONDA

Coloquio intergeneracional sobre la profesión.

VIAJE ARQUITECTÓNICO

DEMARCACION DE TOLEDO

Santa Úrsula, 11; 45002 de Toledo

25 septiembre – 27 octubre. Exposición 'Lo que tu ojo no ve'. La muestra se podrá visitar en la Sede de la Demarcación, entre los días 25 de septiembre y 27 de octubre. De horario de 9 a 14 horas.

MES DE LA ARQUITECTURA 2023. TALAVERA DE LA REINA.

ORGANIZA Y PROMUEVE AXTA (Asociación de Arquitectos por Talavera). Colegio Oficial de Arquitectos Demarcación de Castilla La Mancha COACM TOLEDO.



2 al 23 de octubre. Concurso de fotografía de la obra de Cesar Casado de Pablos en Talavera bases en el Instagram @axta_2.0

5 de octubre. Visita guiada vivienda Passive House 16:30 / 18:00/ 19:30 h.

11 de octubre. 19:00 h. Exposiciones de PFC en su sede.

19 de octubre. 17:00 h. Jornada Formación Kerakoll. Instalaciones Zshowroom Z Showroom 7

26 de octubre. Charla sobre el patrimonio moderno en Talavera. DOCOMOMO Ibérico. 19:00 h. José Antonio Herce Inés. A continuación entrega de premios y exposición de fotografías.

DEMARCACION DE GUADALAJARA

Teniente Figueroa, 14. 19001. Guadalajara.

Octubre de 2023.

Exposición pictórica: La mirada del arquitecto, de José Luis Condado.

Colocación placa DOCOMOMO Colegio Agustinianos ( Antiguo las francesas)

Visita al Observatorio Astronómico Nacional (JV) y a la sede del Ministerio de Agricultura (RVB) 4 de noviembre.

Concurso fotográfico. La obra de Ricardo Velázquez Bosco entre Madrid y Guadalajara. Abierto a todo el público. 2 premios y 3 accésits. El concurso trata de comparar y establecer relaciones entre el trabajo de este arquitecto en ambas ciudades. DEMARCACION DE CUENCA

Bajada de San Martín, 5. 16004. Cuenca.

ACTIVIDADES DEL MES DE LA ARQUITECTURA

PRESENTACION DE LAS COMUNICACIONES DEL CONGRESO DE PATRIMONIO

19 de octubre a las 18:30 h.

Raúl Cardo Miota: El puente de San Pablo en Cuenca. Análisis del colapso del puente de piedra.

Fernando Olmedilla Lacasa y Yanira Huertas de Maya: Obra pública en patrimonio público. Una experiencia profesional

Miguel Ángel Valero Tévar: Investigación, desmontaje y trasado del puente de la Poza en Buenache de Alarcón.

Miguel Valiente: Reparación estructural muro canónigos. Cuenca

Eduardo Rubio Huertas: Paso peatonal bajo el Puente de la Trinidad en Cuenca EXPOSICION OBRAS DEL ARQUITECTO ARTURO BALLESTEROS OCHOA

Inauguración de la exposición el día 27 a las 19:00 h.

La obra de un arquitecto contemporáneo

CONGRESO CUENCA CIUDAD PAISAJE II.

Organizado por LOS OJOS DEL JUCAR los días 28 y 29 de octubre.

El objetivo principal de este proyecto es debatir sobre el papel del patrimonio en la necesaria transición ecológica que está experimentando (y continuará en los próximos años) el mundo. Se reflexionará sobre el papel del turismo y la cultura en los entornos patrimoniales de Cuenca, así como la necesaria transformación de los servicios turísticos en el adecuado desarrollo sostenible de la ciudad.

DEMARCACION DE CIUDAD REAL

C. Carlos López Bustos, 3, 13003 Ciudad Real

Lunes, 2 de octubre.

"Dibuja tu ciudad". Presentación del II" Concurso Nacional de Dibujo

Lunes, 2 de octubre.

"Arquitectura contemporánea". Presentación del lll Concurso Nacional de Fotografía

Lunes, 2 de octubre. "La mano que dibuja"

Inauguración de la exposición de dibujos de Miguel Fisac

Martes, 3 de octubre.

19:00 h. Biblioteca Pública del Estado. "Miguel Fisac. Vivienda". Presentación del libro, elaborado por la Fundación Fisac.

Jueves, 5 de octubre.

20:00 h. Colegio de Arquitectos Ciudad Real. C/Carlos López Bustos 3

"Arquitectura emocional 1959". Proyección del multipremiado cortometraje

Jueves, 19 de octubre.

12:00 h. Casa Metternich. Daimiel. "Placa DOCOMOMO".

Colocación de placa DOCOMOMO en la Casa Metternich.