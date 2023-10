400 atletas de todas las edades llenan la villa alcarreña de deporte en la VIII Carrera Lago de Pareja

En los 10 kilómetros, y en categoría masculina, se ha impuesto Javier Rosado, un clásico de la prueba, con un tiempo de 34´17". En féminas, la primera hoy ha sido Ruth Ortega, con 45´24". En un 1 de octubre con calor en las horas centrales del día, Pareja ha disfrutado de un maravilloso día de deporte, en la Carrera Lago de Pareja, que se ha convertido ya en un clásico del deporte en La Alcarria en el inicio de la temporada Más de 400 atletas, de todas las edades -hoy entre 3 y 90 años, puesto que Luis del Río ha sido, un año más, de la partida- y condición física han participado en la VIII Carrera Lago de Pareja. "El de hoy, ha sido un día bonito, de sol, de deporte; un día de fiesta, que es lo que pretendemos cada año", señalaba Javier del Río, alcalde de Pareja, antes de tomar la salida y completar los 10 kilómetros, como en cada una de las anteriores ediciones.

Desde las nueve de la mañana, voluntarios del club organizador, Pareja Runners, comenzaban a entregar los dorsales, y la completa bolsa del corredor. En cada edición, el Ayuntamiento de Pareja tiene un detalle con los participantes y, además de la camiseta conmemorativa de la prueba, les entrega un tarro de miel, unos calcetines running, una consumición en cualquiera de los bares de la localidad, y, por supuesto, la paella final que comparten en la Plaza de la Constitución, a la vera de la olma nueva, decenas de corredores.

Pero antes que la prueba senior, los primeros en tomar la salida han sido los niños. En total, han participado en torno a cincuenta jóvenes competidores en las categorías chupetín, benjamín, alevín e infantil, puesto que las categorías cadete y juvenil corrían los cinco kilómetros.

La carrera popular, puntuable para el Circuito Provincial de la Diputación de Guadalajara, salía, muy puntual, a las 11 horas, y contaba con dos recorridos, uno, de 10 kilómetros, por un trazado mixto, rústico y urbano, con tramos de distintos niveles de exigencia, un ascenso de 160 metros y un descenso de 149 metros.

Además de atravesar los lugares emblemáticos del casco urbano de Pareja, como la Plaza de la Constitución, donde estaba la salida y la meta, el parque de la Olma Vieja, el Torreón, la Plaza de Toros o la iglesia de la Asunción, también incluía una vuelta al lago de Pareja que ha regalado verdor y frescor a los competidores en este primero de octubre veraniego.

No obstante, para que cualquier persona pudiera participar, se ha disputado también una carrera sobre la distancia de 5 Km, también puntuable para el circuito, y una marcha andariega de 5 Km, la opción elegida por cerca 193 deportistas hoy.

El vencedor ha sido todo un clásico de la carrera Lago de Pareja, Javier Rosado (Velociraptor). Ganador de buena parte de las ediciones disputadas hasta la fecha, paró el crono en 34´17". "Me gusta mucho la carrera, aunque se ha hecho aún más dura este año con este verano que nos ha venido en octubre. Es bonita y si la puedo ganar, como este año, genial", aseguraba en meta. En los primeros kilómetros, David Guillén imponía un ritmo infernal, tomando distancias de hasta 20 segundos con el grupo perseguidor. "Yo quería salir despacio y hacer el llano más rápido. A Guillén lo conozco bien. Le gusta salir fuerte. Al final, lo he cogido al llegar al azud", añadía el campeón. Y de ahí, hasta meta, ha corrido en solitario. El azudense siempre tiene palabras de elogio para la organización. "Con todas las carreras que hay en septiembre y octubre, conseguir una participación de 400 corredores, habla muy bien de la carrera", terminaba.

Eduardo Sánchez, del club Atletas Chisporretas, de Arganda del Rey, hacía segundo con un tiempo de 34´38". "En la parte dura del inicio de carrera, no podíamos recortar la distancia con Guillén. Sólo ha sido posible al llegar al azud. Ahí he cambiado el ritmo y lo hemos cogido", señalaba en meta. En el kilómetro 7, Sánchez hacía un último esfuerzo, siguiendo la estela de Rosado, ya hasta la meta. Sánchez es un habitual de la carrera. "Venimos para empezar la temporada. El recorrido es bastante duro, y por eso, es perfecto para coger ritmo. Además, la organización está bastante bien", terminaba el ayer segundo.

El primer parejano en cruzar la meta ha sido Carlos Barrera (Atletas Chisporretas). Lo ha hecho en el puesto 22, con un tiempo de 41´08". "Creo que esta ha sido la edición que más corredores han venido al pueblo", señalaba. A Carlos, hoy, el calor no le ha ido bien. "Además de por la propia dureza del recorrido, también el calor ha hecho mella en bastantes de nosotros. Hemos hecho peor tiempo que otros años", contaba. El parejano considera que la de Pareja es una de las carreras más bonitas del circuito, "por su belleza, por su lago, por su gente y por el entorno del pueblo; todo ello anima a muchos corredores y nos hace sentir orgullosos", terminaba.

En féminas, hoy se ha impuesto Ruth Ortega (Fitnesslife Guadalajara), con un tiempo de 45´24". "Es la segunda vez que he corrido esta prueba. El recorrido no deja que te aburras, con el lago, que te da mucha fuerza para encarar el final. Es muy divertido. El calor ha apretado, pero me he sentido fuerte. Angélica y yo corremos las dos el circuito. Ella va algo mejor que yo, pero hoy ha podido ser y he vencido", comentaba satisfecha en meta y con admiración hacia su rival. La vencedora, también tenía palabras de elogio para los anfitriones. "La de Pareja, es de las mejores carreras del circuito en cuanto a organización", terminaba.

Su gran competidora, Angélica Duque (Club Atletismo Azuqueca), llegaba a meta sólo 24 segundos después que ella, parando el crono en 45´48". "Pareja es un pueblo muy bonito. En el lago, se corre bien, pero las cuestas son duras", señalaba en meta. Hoy, a Angélica le ha pasado factura el final de la carrera. "Si sales muy rápido, la subida al pueblo, se te atraganta. Tienes que ir regulando un poco", decía. En buena parte de la carrera ha tenido a la vista a Ruth. "Estaba ahí, a 30 segundos, pero Ruth tenía hoy ese puntito de fuerza que me ha faltado a mí", reconocía en meta. Duque tenía también palabras de agradecimiento con la organización de todos los pueblos que participan en el circuito Recorre Guadalajara. "Todos, se vuelcan con los corredores", terminaba.

La primera parejana en cruzar la meta en los 10 kilómetros ha sido Ana Belén Alonso, con 1h. 01´22".

Carrera de 5 kilómetros

El primero en cruzar la meta en la carrera de 5 kms ha sido Daniel Fernández (Atletas Chisporretas), con un tiempo de 18´16". "He venido varios años y conozco bien la carrera. Es dura. He ido remontando poco a poco. Los primeros kilómetros han sido más fáciles. El recorrido es muy bonito y la organización se merece un diez. Tratan muy bien a los corredores. Repetiré el año que viene", anunciaba el chaval de 19 años.

El primer parejano en 5 kms ha sido Miguel Ángel Pastor (Pareja Runners), que ha hecho, además, tercero de la general, con un tiempo de 21´48". Miguel Ángel es también el presidente del club organizador. "La de hoy ha sido una carrera dura, a la que además, se ha añadido el calor que ha hecho. Tenemos bastantes pendientes, que hacen sufrir a los corredores. Yo, hoy, no me he sentido mal. Estoy muy contento con el tercer puesto", señalaba. Desde su condición de organizador, Pastor se mostraba igualmente satisfecho: "Hay buen ambiente, la gente nos está transmitiendo su satisfacción. Y eso es lo que nos da fuerzas para volver a organizarla el año que viene", seguía. Finalmente, el director de la carrera se mostraba orgulloso de que "participen cada vez más personas, con todo tipo de perfiles, de Pareja, desde gente que corre a gente que no lo hace habitualmente, en la marcha andariega".

En féminas, la primera en cruzar la meta ha sido Alba Pastor (Pareja Runners), aunando así el primer puesto de la general, y también su triunfo en el pódium local. Paró el crono en 23´19". "He salido delante, cogiendo una buena posición, pero cuando ha llegado la parte más dura, he notado que no estoy en las mejores condiciones", señalaba en meta, con la voz tomada por un resfriado. Después de hacer un parón, "me recuperé, y, en la última cuesta, a morir", añadía. Alba tenía palabras de elogio para el recorrido. "Es muy chulo. Tiene de todo: asfalto, campo cuesta, bajadas, subidas, el azud… Yo, que he competido en muchos sitios, creo que la carrera de Pareja es especial. La gente se vuelca, hay camisetas amarillas por todo el pueblo. La carrera le da mucha vida a Pareja y además motiva a los parejanos para entrenar y moverse el resto del año".

La Asociación "AFA ALZHEIMER GUADALAJARA", que facilita el bienestar de estos pacientes y sus familias, ha tenido hoy su sitio en Pareja. Después de recibir la donación de la paella solidaria del año 2023, en la fiesta de la Virgen de los Remedios, volvían a la villa alcarreña, agradecidos, con un puesto informativo. Lo contaba su presidenta, Montse Garrido. "El Alzheimer, la enfermedad del olvido, es una enfermedad muy dura, en la que sufre más la familia que los propios enfermos. Estamos luchando contra ella, para conseguir más investigación. En Guadalajara, tenemos un centro terapéutico, con 20 usuarios, que queremos ampliar", afirmaba hoy en Pareja su presidenta, Montse Garrido

La entrega de trofeos, en los que ha habido premios en metálico para los mejores, precedía al gran ambiente final que acogió la Plaza Mayor, puesto que, además de invitar a participantes y acompañantes a una gran paella final, se entregó a los corredores un vale consumición para disfrutar en cualquier bar de Pareja. "Un año más, Pareja se ha volcado con su carrera. Agradezco su esfuerzo a todas las personas que la han hecho posible, especialmente el club Pareja Runners, y a su presidente, Miguel Ángel Pastor, y a nuestra concejala de Deportes, María Tierraseca. La carrera Lago de Pareja es un evento consolidado por organización, recorrido y participación de todos", terminaba el alcalde de Pareja, Javier del Río. "Da gusto ver Pareja así de saludable. La carrera Lago de Pareja es una actividad que perdura luego durante el año. Está asentada totalmente en nuestro calendario", añadía en este sentido María Tierraseca, concejala de Deportes, que daba las gracias, además, al club Pareja Runners: "Se lo curran, porque organizar un evento como éste, lleva detrás mucho trabajo", y a la Diputación Provincial, por "seguir acordándose de Pareja".

El Ayuntamiento de Pareja agradece la colaboración de todos los voluntarios, locales y de las agrupaciones de protección Civil que se han acercado hasta la villa alcarreña hoy, de la Guardia Civil, de la Diputación Provincial de Guadalajara y del Ayuntamiento de Trillo, que colaboró con la cesión de vallas para una perfecta señalización del recorrido.