Kitchen Academy abre otra escuela franquiciada en Alcalá de Henares

La academia de cocina para niños referente en el ámbito de franquicias, continúa imparable su expansión abriendo otra unidad más en Madrid Kitchen Academy, la revolucionaria escuela de cocina para niños, ha inaugurado su esperado local en Alcalá de Henares, el 17 de julio de 2023. La escuela se ubica en la Calle Benito Pérez Galdós nº7 y se ha convertido en un espacio educativo único en la zona. Con esta nueva franquicia Borja Ormazabal, dueño de la marca Kitchen Academy destaca el buen recorrido que lleva la empresa estos últimos años: "acercamos el mundo de la cocina a nuestros hijos, desde una perspectiva lúdica, y les introducimos en un nuevo mundo de sabores y texturas. Tenemos un modelo único y ampliamente demandado".

La nueva escuela de cocina Kitchen Academy en Alcalá de Henares, será gestionada por los franquiciados Iván y Carlos, dos profesionales apasionados por este mundo que se han decidido a este emocionante proyecto. "A ambos nos caracteriza una gran vocación de trabajo dirigido a las personas, y en particular a los niños. Llevamos mucho tiempo pensando en cómo participar en el proceso de enseñanza de los niños de una manera positiva y real. En Kitchen Academy hemos encontrado la herramienta perfecta para ello. Una actividad que atrae su atención, es divertida, tiene un gran componente educativo y abarca una amplia gama de productos".

Versatilidad y compromiso en Kitchen Academy Alcalá de Henares

El local de Kitchen Academy de avenida de Benito Pérez Galdós tiene dos cocinas totalmente equipadas, combinado con un espacio diáfano, versátil y moderno para poder impartir múltiples actividades como las que Iván y Carlos comentan "cada cocina puede funcionar de manera individual o combinarse para acomodar visitas escolares, talleres en familia, eventos extraescolares o cumples".

El diseño de este establecimiento, tal y como apuntaba el fundador Borja, garantizará al igual que las seis unidades de la red una experiencia culinaria enriquecedora divertida y educativa para niños y padres.

El sello diferencial de Kitchen Academy

La red de Kitchen Academy se ha ganado una posición prioritaria en el mercado de la franquicia de educación y ocio infantil por su metodología y sistema revolucionario. Las escuelas se caracterizan por su rentabilidad gracias a una variedad de cursos, desde actividades extraescolares regulares hasta sorprendentes cumpleaños temáticos, talleres familiares, visitas escolares y campamentos.

Además, la implicación de la central por el éxito de sus asociados, da el punto de partida para futuro prometedor. Iván y Carlos explicaban esos primeros pasos: "cuando se planteó el desarrollo del proyecto, desde la Central de Kitchen Academy hemos sentido siempre un apoyo real. Tanto a nivel de implantación, como de preparación para la apertura. El desarrollo de los distintos sistemas con los que cuenta la escuela, y el acompañamiento y la respuesta a las dudas que van surgiendo en el día a día por parte del equipo de la Central, nos facilita dedicarnos al verdadero sentido del negocio".

Kitchen Academy en Alcalá de Henares se presenta como una innovadora propuesta en el municipio. Diversión y aprendizaje a través de la cocina, ofreciendo a los niños y sus familias una experiencia memorable en los fogones.

La proyección de Kitchen Academy

En cuanto a las perspectivas de crecimiento, la franquicia Kitchen Academy, no deja de crecer, aperturando escuelas de forma comedida, ya que para la central la selección cuidadosa de cada asociado es clave para seguir manteniendo una estructura fuerte y tener un reconocimiento en el mundo de las enseñas.

Iván y Carlos, los franquiciados de Alcalá de Henares concluían una entrevista realizada en los medios: "queremos ser cautos, pero no podemos esconder que tenemos unas perspectivas muy positivas. El nivel de contratación de servicios lleva un buen ritmo para ser las primeras semanas. Nuestro concepto ha llegado a un gran número de habitantes que quieren conocer en primera persona el negocio, pero nuestro objetivo principal es fidelizar y seguir atrayendo clientes".