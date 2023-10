Gabriel Lass en Nueva York: el artista brilla en la Gran Manzana

Gabriel Lass, cuyo talento ha dejado una huella imborrable en Italia, se embarca en un emocionante nuevo capítulo de su carrera al participar en la exposición "The Advent of Modernity, From the Beautiful to the Sublime, From Florence to New York". Este evento, que se ha llevado a cabo en la prestigiosa Galería Agora de Nueva York, marca un hito significativo en la carrera de Lass, consolidando su presencia en el escenario artístico estadounidense

Gabriel Lass y su trabajo ha conquistado el corazón de audiencias en toda Italia a través de exposiciones en las ciudades más emblemáticas del arte italiano, como Roma, Florencia, Perugia y Milán. Su habilidad para traducir conceptos abstractos en obras de arte vívidas y emocionales ha resonado profundamente en los amantes del arte en todo el mundo.





La exposición "The Advent of Modernity, From the Beautiful to the Sublime, From Florence to New York" es una colaboración entre PicassoDefi y Galería Agora, que presenta una selección de obras de arte contemporáneo y destacadas colecciones privadas. El proyecto PicassoDefi, nacido en Italia, reúne a figuras clave en el mundo del arte para promover a artistas seleccionados a través de exposiciones locales e internacionales, ferias y eventos, creando un diálogo entre tradición e innovación.





La inauguración de esta exposición se ha convertido un evento memorable, con una presentación de un catálogo impreso prefaciado y comentado por el destacado curador independiente y profesor titular de Historia del Arte en la Academia de Bellas Artes de Roma, Francesco Gallo Mazzeo. Este catálogo presenta obras de artistas de renombre, incluyendo a Tobia Ravà, Trapanig, Michele Valenza, Michele Simonetti, Gabriel Lass y Disemino.





La recepción inaugural de esta emocionante exposición tuvo lugar el 29 de septiembre de 2023, en el White Space Chelsea, ubicado en 530 West 25th Street, Nueva York, NY 1000.





Gabriel Lass, con su estilo distintivo y su habilidad para trascender las fronteras de la expresión artística, se encuentra entre los destacados artistas que ha dado vida a esta muestra excepcional. Su presencia en "The Advent of Modernity" ha sido un punto culminante de la exposición y una oportunidad para el público de Nueva York de sumergirse en el mundo único de su creatividad abstracta.





Para obtener más información sobre Gabriel Lass y su obra, se puede visitar la web del artista en gabriellas.com