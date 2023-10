Repara tu Deuda Abogados cancela 877.000€ en Almería (Andalucía) gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado adquirió una vivienda con hipoteca, un vehículo para la familia y se divorció posteriormente El Juzgado de lo Mercantil nº2 de Almería (Andalucía) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre que ha quedado así exonerado de una deuda de 877.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "su estado de insolvencia se originó cuando adquirió una vivienda hipotecada, precisando en ese momento de ayuda económica. Tuvo que solicitar un préstamo personal y una tarjeta de crédito. También requirió de créditos para amueblar la vivienda y adquirió un vehículo que era necesario tanto para atender a su familia como para su trabajo. El deudor intentó sumar ingresos mientras se veía en la obligación de hacer varias refinanciaciones parciales que nunca alcanzaban al global de las deudas. La situación de él empeoró después ya que, al divorciarse de la que era su mujer, asumió nuevos gastos: pensión de alimentos y el pago de todas las deudas existentes en el matrimonio dado que su cónyuge no tenía ingresos. Para cubrir los préstamos, buscó más ingresos, realizando trabajos esporádicos en la enseñanza y la promoción profesional, intentando a su vez un acuerdo con el banco para refinanciar el importe total de las deudas. Sin embargo, la entidad financiera no accedió. Finalmente, el deudor se vio en la obligación de vender la vivienda y cancelar la ejecución hipotecaria ya iniciada. No obstante, seguían quedando pendientes diferentes créditos y préstamos personales que intentó refinanciar y englobarlos en un sólo préstamo, sin éxito. Ante la existencia de estas deudas, las entidades iniciaron procedimientos judiciales que derivaron en retenciones del sueldo".

Como en su caso, muchas personas acuden a la Ley de Segunda Oportunidadtras buscar todo tipo de soluciones a sus problemas de deudas. Y es que han sufrido algún tipo de contratiempo económico o personal que le ha impedido salir del estado de insolvencia en el que han entrado.

Hay que tener en cuenta que la Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Desde entonces, más de 20.000 particulares y autónomos han solicitado acogerse a esta herramienta para cancelar las deudas que han contraído y que no pueden asumir.

Repara tu Deuda Abogados es líder en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España. Desde su fundación en septiembre de 2015, ha logrado superar la cifra de 170 millones de euros de deudas a personas que proceden de todas las comunidades autónomas del país.

"Es digno de reseñar que muchos de nuestros clientes deciden animar en primera persona, ya sea con el testimonio directo o a través de videos, a personas endeudas para que inicien los trámites."

Repara tu Deuda Abogados, antes de poner en marcha el procedimiento, comprueba con anterioridad que realmente se trata de una persona que cumple los requisitos para acogerse a este mecanismo de segunda oportunidad.

