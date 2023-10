Social Energy® crece un 70% y se consolida como líder en energía sostenible en España

La compañía sevillana se consolida en el sector liderando la transición energética en nuestro país Social Energy®, la empresa pionera en soluciones de energía sostenible, celebra con entusiasmo un año de crecimiento sin precedentes. Con su sede principal en Sevilla además de también contar con sede en Madrid y Barcelona, la compañía ha logrado expandirse de manera significativa a nivel nacional, cubriendo toda la península ibérica con sus innovadoras soluciones energéticas.

Este asombroso crecimiento se ha impulsado a través de una combinación de estrategias empresariales audaces y una dedicación inquebrantable a la misión de llevar la sostenibilidad al corazón de cada hogar y negocio en España.

Este crecimiento ha ido acompañado de un incremento de sus recursos humanos superando las 300 personas empleadas en la compañía, siendo el 75% personas en riesgo de exclusión social.

Expansión geográfica a nivel nacional

El año 2023 marca un hito significativo en la trayectoria de Social Energy®. La empresa ha logrado establecerse en todo el territorio español, con presencia en las ciudades clave de Sevilla, Madrid y Barcelona. Esta expansión geográfica no solo ha permitido a la empresa llegar a más personas, sino que también ha reforzado su compromiso con el suministro de soluciones de energía sostenible en todo el país. "Estamos orgullosos de nuestra expansión a nivel nacional", dijo Juan Luis Cabeza. "Esto nos permite brindar nuestros servicios a un público más amplio y desempeñar un papel más significativo en la transición hacia una energía más limpia y sostenible en España".

Patrocinador principal de Betis Féminas; un compromiso con la igualdad

Uno de los hitos más destacados de Social Energy® en 2023 es su alianza estratégica como patrocinador principal del Betis Féminas. Este emocionante patrocinio no solo marca un avance en el mundo del deporte femenino, sino que también subraya el compromiso de la empresa con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

El Betis Féminas, un equipo destacado en la Liga F, ha encontrado un socio comprometido en Social Energy®. La empresa está entusiasmada de apoyar a este equipo talentoso y dedicado en su búsqueda de la excelencia deportiva. Además, esta asociación refuerza el compromiso de Social Energy® con la promoción de oportunidades equitativas y el empoderamiento de las mujeres en todos los aspectos de la sociedad.

Crecimiento en mercado industrial y sector primario ® ha cerrado en 2023 varios convenios con grandes empresas para acometer grandes proyectos que comenzaran a final de este año y se irán desarrollando a partir de 2024. Con este impulso la compañía tiene cerrado una importante carga de trabajo en España, Italia y Marruecos que garantiza el crecimiento para el próximo año.

Descuentos en instalaciones premium con baterías

Como parte de su enfoque continuo en hacer que la energía sostenible sea accesible para todos, Social Energy® ha lanzado una serie de descuentos especiales en sus instalaciones PREMIUM con baterías. Estas soluciones avanzadas, que ahora están disponibles con descuentos que van desde 900€ hasta 4.450€, permiten a los clientes aprovechar al máximo la energía renovable, reduciendo su huella de carbono y ahorrando dinero desde que se pone en funcionamiento la instalación.

"Creemos que la sostenibilidad no debería ser un lujo inalcanzable, sino una realidad para todos", afirmó Juan Luis Cabeza. "Estos descuentos son una forma tangible de demostrar nuestro compromiso de hacer que la energía sostenible sea accesible y asequible para las familias y empresas de toda España".

Social Energy® está decidida a liderar la transición hacia un futuro más limpio y sostenible. Con su presencia nacional sólidamente establecida, emocionantes patrocinios y ofertas especiales para sus clientes, la empresa está marcando la pauta en el camino hacia un mundo lleno de energía limpia y renovable. Para obtener información detallada sobre los servicios de Social Energy® y cómo pueden ayudar al hogar o negocio a adoptar una energía más sostenible, visitar www.socialenergy.es