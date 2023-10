Beetle Management tiene el objetivo de consolidarse como la marca referente en suelo rústico

El desarrollo de proyectos renovables está en auge a lo largo de todo el planeta, lo cual está en consonancia con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas en su agenda 2030.

Durante 2022 hubo una inversión récord, cercana a los quinientos mil millones de dólares ($500bn) para el sector de energías renovables, especialmente centrado en tecnología solar y eólica.

En ese contexto, Beetle Management está consolidada como gestora de activos e inversora independiente en suelos rústicos para uso renovable, buscando acabar con las ineficiencias del sector y sacar valor del uso de los terrenos. Beetle destaca por la adquisición de suelo con proyectos en operación o en curso (desde la aprobación de la DIA en adelante).

Beetle, uno de los referentes en proyectos renovables Uno de los principales objetivos de Beetle Management es continuar consolidándose como uno de los referentes en la adquisición y gestión de terrenos alquilados para uso renovable, tanto en España como a nivel internacional.

En esa línea, la compañía no solo se encarga de la compra y gestión de sus terrenos, sino que su rol también es el de nexo entre propietarios y promotores, con el objetivo de alinear intereses y convertirse en una contraparte de relevancia en el ámbito renovable. Es decir, Beetle es el socio perfecto para los desarrolladores que buscan terreno para sus proyectos, ya que puede poner a su disposición tanto la cartera que gestiona (+15,000 Has) como su equipo para la identificación y negociación de terrenos.

Con más de treinta años de experiencia combinada en sectores inmobiliario y renovable, Beetle Management logró consolidarse como una firma experta en energías renovables y especialmente en la maximización de los valores de los terrenos alquilados para uso renovable.

Qué áreas de gestión tiene Beetle Management Entre los desafíos constantes que tiene la empresa, se destaca la capacidad para adquirir volumen. Es fundamental para el modelo de negocio ser capaces del hecho de adquirir una buena cantidad de metros que generen un volumen de rentas atractivo.

Actualmente, la cartera bajo gestión supera las quince mil hectáreas, distribuidas por toda España. Cabe destacar que dichos activos son propiedad de clientes institucionales, que están dispuestos a encontrar palancas de liquidez alternativas para activos tradicionalmente líquidos.

Por otra parte, en cuanto a la actividad de inversión, Beetle Management destaca por su flexibilidad a la hora de cerrar las operaciones, y que ofrece la posibilidad de adquirir los activos o los derechos de cobro ligados a los contratos de alquiler, permitiendo optimizar el retorno de cada transacción para ambas partes. En esta línea, el foco está puesto en activos generadores de caja con acuerdos a largo plazo y bajo riesgo de contraparte.

Con una presencia notable en cuarenta y siete provincias y mil cuarenta y cuatro municipios de España, la empresa no solo se erige como uno de losreferentes en su sector, sino principalmente como una de las líderes en materia del cuidado medioambiental.