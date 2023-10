El derecho a abortar

Se ha hecho pública la decisión de la Suprema Corte de México: “El Aborto es un Derecho Humano Internacional”. Cómo podemos calificar semejante barbaridad tiene su dificultad. ¿Cómo es posible que en un país eminentemente católico, los representantes más altos del derecho puedan proclamar, así por la buenas, que abortar es un derecho? Y además no se cortan a la hora de extender a todos semejante barbaridad: un derecho internacional.



No sabemos si tienen una inclinación o ansiedad de parecerse a los políticos y juristas de los países ateos de Europa. O pretenden ponerse del lado de los ciudadanos de planteamientos morales ínfimos, pensando que así ganan votos. ¿Es posible que la mayoría de los ciudadanos mexicanos tengan tan poco sentido cristiano y humano como para aprobar el asesinato del no nacido?

Unos amigos, casados hace poco más de un año, esperaban un hijo. En la primera revisión médica les dijeron que el bebé, una niña, tenía una enfermedad grave que le impediría vivir. Moriría al nacer, probablemente. No sé quién, pero hubo alguien que los animó a abortar. Pero estos amigos míos son católicos y rechazaron tajantemente tal posibilidad. ¿Cómo iban a matar a su niña? ¿A la hija que habían concebido con todo el amor de un matrimonio cristiano?

Así nos encontramos con la diferencia. Los cristianos, al menos los católicos, sabemos lo que vale una vida. Entendemos lo que significa el cielo, la eternidad, la felicidad indescriptible de estar junto a Dios, en una unidad con los seres queridos que dura la eternidad. Esa niña podría vivir lo que Dios quisiera, más o menos tiempo, y siempre quedaría la posibilidad de que viviera un tiempo con los padres o que hubiera un milagro y se curara. En todo caso podrían bautizarla, que es lo que hicieron, y mandarla directamente al cielo.