Cirugía plástica pública, gratuita y universal

Cuando la lengua se pone al servicio de la propaganda, inevitablemente se corrompe, pues la finalidad que persigue el hablante que la usa con tales fines busca convencer de que su propia conveniencia no es tal, sino un argumento racional benéfico para todo el mundo. Y para ello todo sirve, por lo que, hoy, no es infrecuente que se retuerza de tal modo el discurso que su deformidad lo haga irreconocible, algo así como la cirugía plástica o estética para la ocultación de los defectos o de la identidad de alguien.

El eufemismo, que en su origen pretendía proteger las relaciones sociales, evitando lo grosero o lo soez (una mentirijilla biensonante), junto con la productividad léxica, se han convertido (en esta vorágine de orgía comunicativa de la que disfrutamos en la actualidad) en armas de gran utilidad dialéctica dentro del discurso político propagandístico, en la medida en que ofrecen “verdades alternativas” a la verdad (la mentira de siempre, con ropa de marca: la posverdad), para que la ausencia de ésta no sea notoria. Los cirujanos plásticos de la propaganda, eufemísticamente conocidos como gabinetes de prensa o de comunicación, bien remunerados por quienes pueden permitírselos -frecuentemente los que pagan con el dinero de otros, los políticos-, dedican buena parte de sus esfuerzos a la lipoescultura y el lifting facial discursivos; es decir, a sacarnos lo nuestro e introducirnos lo suyo para que nos sintamos mejor: vacíos y tensos, respectivamente. Por ejemplo, para mejorarnos (que siempre es posible, por eso no somos sino un proyecto común de convivencia), nos pueden intervenir succionándonos el concepto de justicia para introducirnos el bótox de la desjuidicialización, con objeto de ocultar que lo que se pretende es que determinadas personas estén exentas de cumplir la ley, argumentando para ello que es legítimo, pues es su sincero deseo político.

También nos pueden extraer le convicción de que España es una nación e inducir una modificación genética hacia la plurinacionalidad, para sustituir una verdad histórica por una radiante, moderna y artificial disgregación; eso sí, procediendo de un modo metódico y minucioso en la intervención, para salvaguardar la salud democrática: en primer lugar, se extrae del individuo la conciencia de la cooficialidad de una lengua; a continuación, se rellena el vacío con la toxina de la oficialidad lingüística, se masajea políticamente la zona para estimular la generación de células nacionales excluyentes, y, listo, ya tenemos lengua nacional, somos plurinacionales y estamos inmunizados contra la españolidad. En todo caso, hay que señalar que no siempre es necesaria una intervención: a veces, simples retoques ambulatorios son suficientes para encontrarse mejor. Verbigracia, basta con unos sencillos ejercicios para educarnos en que lo importante de un cuadro no es la pintura, como tantos y tantas creen (¡Qué daño han hecho los guías de las pinacotecas!), sino el marco -que siempre se puede cambiar-, para que esté en consonancia con el resto de la decoración; de ahí que lo esencial sea el marco constitucional, no la obra. En esta misma línea menos invasiva, se encuadra la balneoterapia: una buena envoltura de chocolaterapia feminista 3.0, sin ir más lejos, presenta grandes beneficios, tales como eliminar las líneas rojas, transformarnos en mayoría social y normalizar nuestros niveles de convivencia.

¿Alguna vez soñaron siquiera con que la cirugía plástica fuese pública, gratuita y universal? Pues, no se molesten, ya es una realidad.