Lo extraordinario de los pequeños gestos

Esta mañana he visto algo que me ha devuelto la esperanza. Que me ha hecho creer que todavía queda gente buena. Que me hace pensar que no hace falta realizar grandes gestas. Ni llamar a las cruzadas. Ni ir a un país lejano para salvar a la humanidad. Me ha descubierto que son las pequeñas cosas las que más cuentan. Esos detalles anónimos. Esos son los pequeños gestos de grandeza que mejoran el mundo.

El hecho me llamó tan poderosamente la atención, que decidí proclamarlo a los 4 vientos. Aquí va:” Salía yo de mi trabajo para desayunar cuando, oí un golpe y ruido de cristales rotos. Miré hacia atrás y vi que a alguien se le había caído un tarro de lentejas. Seguí mi camino, desayuné en un bar y al volver, vi que un señor mayor con bastón, se agachó para recoger los restos del envase. Me di cuenta que en la tapadera del bote habían quedado adheridos cascotes y estos apuntaban peligrosamente hacia arriba. De forma que, si alguien los hubiera pisado, seguramente se le habrían clavado en la planta del pie”. Rápidamente fui hacia el anciano, le ayudé a recoger los pequeños trozos del frasco esparcidos por la acera y tiré de él para levantarlo. Llevé la carga al contenedor. Volví, lo miré con admiración, nos despedimos y con paso titubeante, se alejó...