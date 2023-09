Magnum celebra el crecimiento de su programa "AWA" para empoderar financiera y socialmente a cientos de mujeres de Costa de Marfil

El programa "AWA by Magnum" centra sus esfuerzos en empoderar a las agricultoras de las comunidades de cacao, económica y socialmente, ayudándolas a diversificar sus ingresos y obtener una mayor libertad financiera a través de IGAs. La marca, que comenzó con esta labor el pasado año, espera alcanzar a más de 3.000 mujeres a finales de este 2023. Este año Barry Callebaut, empresa líder mundial en chocolate y cacao, se une a AWA by Magnum permitiendo que la iniciativa alcance a más mujeres Magnum celebra el Día Internacional del Cacao y el Día del Chocolate (1 de octubre) con la expansión de su programa AWA by Magnum, una iniciativa a favor del empoderamiento femenino en Costa de Marfil, lugar donde se localizan las comunidades agrícolas de cacao de la marca. Un anuncio con el que esperan alcanzar a más de 3.000 mujeres recolectoras a finales de este año.

Comprometida con las comunidades desde su inicio, Magnum ha invertido más de 80 millones de euros desde 2012 para asegurarse que su suministro de cacao sea más sostenible, incluyendo la trazabilidad y la separación de las semillas. Algo que se ha tomado muy en serio invirtiendo 25 millones de euros adicionales para asegurar el impacto positivo de sus programas.

AWA by Magnum, creado en 2020 en colaboración con Cargill y las ONG 100Weeks y CARE, tiene como objetivo principal ayudar a las mujeres recolectoras de cacao a adquirir habilidades y financiación a través de pagos directos mediante móviles y la infraestructura social de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo del Pueblo (VSLAs) para establecer sus propias Actividades Generadoras de Ingresos (IGAs) o compartidas.

Estas VSLAs lo que permiten a sus miembros es aunar sus recursos para crear un ‘banco comunal’. Algo que ayuda a todas esas mujeres a ahorrar pequeñas cantidades, ver crecer sus ahorros colectivos y pedir dinero prestado, por ejemplo, para invertir en la creación de una pequeña empresa.

Este año Barry Callebaut, líder mundial en la elaboración de productos de alta calidad de chocolate y cacao, se une a AWA by Magnum con el objetivo de ayudar a expandir el programa para llegar a más de 3.000 mujeres. Esto permitirá que AWA trabaje con 117 VLAs, 96 más en 2023. Lo que permitirá al proyecto alcanzar a otras 2.400 mujeres este año, con un promedio de 25 mujeres por VSLA.

Mientras que la colaboración con el primer socio, Cargill, continúa, Barry Callebaut trabajará con Magnum y las ONG asociadas para desarrollar y mejorar el programa. Para ello, se introducirán innovaciones que ahorrarán tiempo y permitirán a los hogares de los agricultores llevar a cabo tareas de manera más eficiente (como proporcionar lavadoras que no requieren electricidad) y así poder dedicar más tiempo a prosperar como empresarias a través del desarrollo o la expansión de sus propias actividades (IGAs).

Todo ello tiene como resultado que las mujeres que han participado en el programa demuestren un mayor nivel de confianza, lo que se traduce en una mayor participación dentro de su comunidad y una mejora en sus relaciones dentro de sus hogares. Algo que se ha hecho posible gracias al apoyo de estos partners que trabajan estrechamente con ONG CARE International y 100WEEKS para brindar a las agricultoras de cacao la educación y el apoyo necesario para establecer o invertir en su propio negocio.

Además, y por si esto no fuera suficiente, Magnum ha querido contar también dentro de AWA con la diseñadora de moda local Rebecca Zoro, una figura esencial que ha sido la encargada de promover la creatividad entre estas comunidades agrícolas. Toda una fuente de inspiración para todas esas mujeres que han querido poner en marcha sus IGAs.

Las mujeres son el corazón de las familias y las aldeas en Costa de Marfil, por lo que ayudar y empoderar a una mujer significa invertir en el futuro de su familia. Esto puede variar desde ayudar a contratar personal adicional para la granja de cacao, enviar a los hijos a la escuela o la universidad o pagar las facturas del médico. Al proporcionar un programa integral, el impacto va más allá de las mujeres a las que apoya el programa AWA by Magnum ya que este pretende fomentar la alfabetización, las finanzas y las habilidades para la vida que pueden transmitir ellas a su entorno.

Rosie Festus, Global Brand Manager y AWA Programme Lead

"Estamos encantados de que el programa AWA by Magnum haya estado expandiéndose a un ritmo tan impresionante este año. Después de haber visitado el programa en Costa de Marfil y haberlo visto evolucionar con el tiempo, es increíble ver cuánto han crecido las mujeres en el programa, no solo en términos de sus negocios y oportunidades de inversión, sino también a nivel personal.

Las mujeres en las comunidades realmente están inspirando a las generaciones futuras a través de sus negocios. Han sido escuchados de los pueblos que las mujeres ahora pueden enviar a sus hijos a la escuela y la universidad gracias a estas actividades con las que son capaces de generar ingresos, lo que antes no era posible.

Este enfoque educativo proporciona habilidades para toda la vida a las mujeres, que pueden transmitir a su familia y amigos. AWA también ayuda a las mujeres a prosperar a nivel empresarial fuera de la temporada de cultivo de cacao. Esto se ha logrado mediante la implementación de transferencias de efectivo directas y la ayuda para establecer estructuras de préstamo comunitario a largo plazo. Sienten orgulloso del progreso del proyecto hasta ahora siendo conscientes de que hay mucho más por venir", ha afirmado Festus.