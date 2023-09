Las técnicas de Byoode, Perricone MD y Medik 8 recomiendan aplicar los sueros sobre la piel húmeda para optimizar la rutina de skincare

Las expertas defienden que mejora la penetración y efectividad del producto Siempre se ha creído que para que un cosmético surtiera efecto, debía aplicarse sobre la piel seca. Ahora resulta que esto es una verdad a medias. Y es que, tras lavar el rostro, los poros están más abiertos y, con la humedad de la piel, se mejora la permeabilidad de determinados sueros. Se acabó hacer el siguiente ritual: lavarse la cara, secarse con la toalla y, después, aplicarse el suero (o tónico). Este gesto, que resulta más que habitual, ahora se ve cuestionado por esta nueva teoría.

Tanto expertas en cosmética como cosmetólogas parecen coincidir en que alterar un poco la rutina, tal cual la se tiene concebida, puede aportar numerosos beneficios. "Aplicar productos sobre la piel húmeda beneficia mucho a la piel. Eso sí, sobre todo a la hora de aplicarse determinados sueros de base acuosa, como los de ácido hialurónico, glicerina o urea, por ejemplo. No ocurrirá tal efecto con los de aceite, que pueden repelerse. Ya se sabe que agua y aceite no se entienden tan bien", expone Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Cómo llevarlo a la práctica

"Consiste en no secar el rostro después de limpiarlo y, con la piel húmeda, aplicar el suero sellando sobre la piel", comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. Esta afirmación, cuanto menos original, responde a que: "Cuando la piel se acaba de limpiar, su humedad aumenta la permeabilidad del tejido y es afín con la base de los sueros acuosos. Agua atrae a agua.", señala Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Es decir: aquellos sueros más ligeros y sin aceites sí son aptos para esta propuesta que, si se hace, todo apunta a que se verán incrementados los efectos de las fórmulas.

¿Qué sueros acuosos se necesitan?

Esta técnica se hace especialmente efectiva con los de ácido hialurónico. "El sentido está en que el agua atrae el agua, haciendo que esa humedad sirva de imán a un suero de este tipo. Puesto que el ácido hialurónico es capaz de atraer 1.000 veces su peso molecular en agua, no solo hidratará la piel, también ayudará a retener en ella la humedad que había depositada ya sobre la piel", defiende Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

En palabras de Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza: "Además, cuando se limpia el rostro, se elimina el exceso de grasa de la piel. En el lapso de tiempo desde que esto ocurre y hasta que ese sebo se vuelve a equilibrar, la barrera oleosa está menos fuerte, permitiendo la mejor penetración de los sueros de base acuosa".

Los favoritos de las expertas

Entre ellos, hay varias opciones: Hydr8 B5 de Medik8 es un suero ligero que se absorbe inmediatamente, llenando la piel de hidratación. Es perfecto para cualquier piel al aportar humedad, algo necesario para todo el mundo. Libre de aceites, no obstruye los poros o irrita. En su fórmula destaca el ácido hialurónico de múltiple peso molecular. Atrae la humedad de la atmósfera y se la aporta a la piel, dejándola repulpada y flexible. 59€ en Medik8.es

También es perfecto Hyaluronic & Okra Allegory, un suero de ácido hialurónico de Byoode que tiene también este activo en varios pesos moleculares. Como aspecto interesante, añade a la fórmula la okra, que hace efecto antioxidante y suavizante. Por último, se completa con Madecassoside, una de las formas más puras y efectivas de la centella asiática, con clara función calamante. 55€ en Byoode.com

No podría faltar en la selección Hyaluronic Intensive Hydrating Serum de Perricone MD, un suero que no tiene ni uno, ni dos, ni tres pesos moleculares de ácido hialurónico, ¡sino cuatro! Esto permite penetrar en mayor profundidad. Además, se completa con ingredientes como el DMAE, un gran tensor del tejido. 95€ en Perriconemd.es

Más allá del mero ácido hialurónico

También, esta técnica resulta perfecta con este suero. Tiene un enfoque diferente con ingredientes a los que no se está del todo acostumbrado. De nuevo a base de agua, Snow Lotus Lifting Serum, de Boutijour, es un suero reafirmante, iluminador y aclarador de la piel. Trabaja con principios vegetales y novedosos, como el loto de nieve, para hidratar, iluminar y reafirmar; la flor de camelia rica en Vitamina C o la niacinamida. En conjunto, además, ofrece una capacidad antioxidante única. 69€ en Purenichelab.com

Por último: ¿llenar la piel de oxígeno? Sí y mil veces sí. Así es Oxygen Booster de Omorovicza, un suero refrescante y de efecto calmante. Está formulado con un revolucionario sistema de administración del activo que aporta moléculas de oxígeno a la piel, acabando con la sensación de que pueda estar cansada y estresada. Y sí, también aporta ácido hialurónico. 69€ en Purenichelab.com