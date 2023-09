Cinco mitos sobre la arquitectura sostenible que conviene desterrar

La falta de comprensión y conciencia sobre los principios de la arquitectura sostenible puede dar lugar a mitos o ideas erróneas sobre lo que implica la sostenibilidad en construcción. Para Sto, emplear la arquitectura sostenible solo para nuevas construcciones, las limitaciones estéticas, su falta de funcionalidad o los detalles de su ahorro energético son algunas de las creencias más populares que conviene desmitificar Desde la creación de Sto en 1954, el concepto y la importancia de la sostenibilidad para la sociedad ha evolucionado enormemente gracias, en parte, a la innovación en el sector de la construcción. No obstante, en ocasiones, la falta de comprensión y conciencia sobre los principios de lo que la arquitectura sostenible puede llegar a ofrecer acaba derivando en mitos o ideas erróneas que conviene desmitificar.

La arquitectura sostenible se fundamenta en la construcción de edificios teniendo en cuenta las necesidades de las personas y el medioambiente, y tratando de preservar su valor en todo momento. Tal y como recoge el Informe País de Green Building Council España (GBCe), cuatro de cada cinco edificios en España son energéticamente ineficientes. Esto significa que, gran parte del parque edificado del país consume más recursos de los necesarios para alcanzar unos niveles óptimos de confort y servicio. Estas cifras ponen de relevancia la necesidad de impulsar, cada vez más, la arquitectura sostenible como una opción atractiva y necesaria para la industria de la construcción. Un modelo capaz de proporcionar un ecosistema de ventajas económicas, sociales y bienestar para las personas y las comunidades.

Y, para ello, es imprescindible que exista una comprensión precisa de lo que supone la arquitectura sostenible a través de una educación y concienciación sobre sus beneficios reales y haciendo visibles los distintos casos de éxito. Solo de esta manera será posible superar los mitos asociados a este modelo de construcción responsable y se podrá convertir en una prioridad global para el sector. Con motivo del Día Mundial de la Arquitectura, los expertos de Sto, multinacional especializada en el desarrollo de sistemas de aislamiento térmico y materiales de construcción, presentan alguno de los mitos más destacados sobre arquitectura sostenible que conviene desterrar:

La arquitectura sostenible es solo para edificios nuevos. Existe una creencia generalizada de que la sostenibilidad es solamente aplicable a nuevas construcciones. No obstante, la renovación y adaptación de edificios ya existentes es completamente compatible con la eficiencia energética y la incorporación de materiales sostenibles, tal y como ofrece la solución StoTherm AimS de Sto. Este sistema, distinguido con la etiqueta ecológica Ángel Azul, incluye en su formulación materias primas renovables, como el aceite de pino. En la actualidad los programas de rehabilitación impulsan no solamente la conservación del patrimonio arquitectónico, sino que también buscan mejorar la eficiencia energética , el confort y el diseño a través de soluciones respetuosas con el medioambiente y las personas.

