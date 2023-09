‘Del Bosque a tu Casa’: un proyecto que persigue la creación de empleo en entornos de la España Vaciada

Con este proyecto se busca incentivar la creación de empleo a través de un aprovechamiento sostenible de los bosques. Se llevará a cabo en zonas afectadas por despoblación de las provincias de Guadalajara, Albacete, Valencia, Teruel, Soria o Córdoba En su afán por construir un mundo más sostenible, justo y con mayores oportunidades, Fundación COPADE coordina el proyecto ‘Del Bosque a tu Casa’ con el que persigue incrementar la creación de emprendimiento y empleo en zonas azotadas por la despoblación y la baja oferta laboral que deriva de esta. Para alcanzar este objetivo incentivarán el aprovechamiento sostenible de los bosques para dar salida a recursos no maderables, pero con multitud de posibilidades en el mercado. COPADE, desarrolla este proyecto junto a otras 8 entidades de5 Comunidades Autónomas diferentes: Guadalajara y Albacete (Castilla-La Mancha), Valencia (Comunidad Valenciana), Teruel (Aragón), Soria (Castilla y León) y Córdoba (Andalucía).

En el proyecto estarán involucrados nueve puntos de la geografía española, a los que se denominan BIOTIPOS y cuyas características comunes son: tener singularidad ambiental y contar con tejido social que impulse el proyecto. Además, todos estos puntos pertenecen a la denominada ‘España Vaciada’.

Se crearán laboratorios y obradores en cada uno de los nodos principales para conseguir productos testados y con salida comercial, elaborados a partir de recursos forestales no maderables procedentes de los bosques siguiendo procesos de transformación homologados y simplificados. Consiguiendo a su vez, promover el empleo mediante la formación de más de un centenar de mujeres del entorno rural en procesos de elaboración de dichos productos y gestión de empresas sociales, así como puestos de trabajo más cualificados, vinculados a la investigación, formación, certificación, etc.

Para desarrollar este proyecto, la entidad cuenta con el apoyo de universidades y organizaciones locales que trabajan directamente en el territorio. De esta forma, se busca una actividad económica con marca propia y diferenciada que pueda atraer o fijar población y generar nuevos empleos en el corto plazo. Entre las acciones están la elaboración de planes de ordenación del territorio enfocado a productos no maderables de los bosques y la simplificación y estandarización de los procesos productivos con homologación replicable. Además, se implementará un sistema de sensorización y trazabilidad de los productos para aportar, por un lado, información sobre el impacto positivo social de cada producto y por otro la garantía de calidad a la persona consumidora final.

Todos los procesos estarán estandarizados y avalados por la investigación previa y recogidos en una marca común que se implantará en diferentes territorios con la creación de obradores y laboratorios a pequeña escala. Básicamente, lo que se persigue con la creación de esta marca común de productos sostenibles es que sirva de marco de identificación para revalorizarlos y que así, sean fácilmente replicables en otros territorios.

Este proyecto se presentará durante la próxima edición de BioCultura Madrid, un encuentro de carácter internacional en el que se dan cita diferentes sectores de consumo con propuestas ecológicas, BIO y por supuesto, respetuosas con el medio ambiente. La Fundación COPADE estará presente en esta feria que se celebrará del 2 al 5 de noviembre de este mismo año, y aprovechará este hito con una envergadura tan relevante para dar a conocer ‘Del Bosque a tu Casa’. La presentación del proyecto se celebrará el próximo 2 de noviembre de 13.00 a 14.00 en la sala N109 - 1ª planta - Pabellón 9 de Ifema Madrid y las personas interesadas también podrán visitar el stand nº 317 del pabellón 9.

Entidades miembro y colaboradoras

Fundación Copade coordina el consorcio formado por las siguientes entidades: Asociación Del Bosque a Tu Casa, la cual dio impulso a la creación de este consorcio, basando el proyecto en superar las limitaciones detectadas a lo largo de sus casi cuatro años de existencia trabajando productos silvestres no maderables; Asociación Para la Promoción Territorial de El Royo (APROTER), impulsores de Bosque Soria y grandes dinamizadores territoriales; Asociación Apadrinaunolivo.org, un referente en innovación con gran trayectoria de trabajo en el territorio; Sociedad de Agricultura Ecológica y de Montaña de la Comunidad Valenciana (SAEM) y la Asociación de Municipios Forestales de la Comunidad Valenciana (AMUFOR), con gran experiencia en proyectos de gran alcance y referentes en dinamización de municipios forestales; Rumbo Rural y Asociación Tras las Huellas, dos asociaciones de la comarca de Molina de Aragón que junto con Del Bosque a tu Casa, son núcleos dinamizadores en la comarca más despoblada de Europa, y Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (CESEFOR), centro de investigación e innovación Forestal, referente a nivel nacional y europeo.

El proyecto "Del Bosque a Tu Casa (DBC)" cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, con casi dos millones de euros.