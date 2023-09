Abadecom contribuye a la economía circular con su tope de parking de plástico reciclado

Un elemento clave de los estacionamientos son los topes de parking, ya que marcan el lugar exacto en el que se debe aparcar el vehículo. Estos productos se pueden fabricar en materiales como hormigón, acero o caucho.

Sin embargo, actualmente, ha ganado amplia popularidad el tope de parking de plástico reciclado.

Esta alternativa ofrece un accesorio resistente y duradero, al mismo tiempo que ayuda a disminuir la contaminación ambiental que afecta actualmente al planeta. Por esta razón, cada vez más fabricantes apuestan por este material, como Abadecom, una empresa que destaca por la calidad de sus topes de plástico reciclado.

Un tope para parking versátil, resistente y respetuoso con el medioambiente Abadecom es una empresa española que cuenta con más de 20 años de experiencia fomentando la economía circular, un principio que guía el desarrollo de muchos de sus productos, como su tope de parking de plástico reciclado.

Este accesorio está elaborado en su totalidad con plástico PVC reciclado y reciclable. Su proceso de elaboración se adapta a los más altos estándares de calidad de la Unión Europea, con el fin de garantizar una alta resistencia y una óptima funcionalidad, incluso ante condiciones adversas.

Su diseño versátil se adapta a interiores o exteriores, y resulta muy fácil de instalar gracias a su sistema de fijación mediante tornillos de anclaje, ubicados en ambos extremos del tope.

Por su parte, las propiedades de sus materiales le permiten absorber bien los impactos, a la vez que lo hacen altamente resistente a la humedad y la radiación UV. Además, son altamente higiénicos, fáciles de limpiar y mantener, y no se astillan con facilidad ni se deterioran debido a la degradación ambiental, por lo que su durabilidad es casi ilimitada.

Los beneficios de optar por un tope para parking de plástico reciclado Si bien existen varios materiales para fabricar un tope para estacionamientos, el plástico reciclado representa varias ventajas frente a otras alternativas.

En primer lugar, estos accesorios representan una alternativa ecológica y no contaminante, lo que ayuda a combatir una problemática muy importante en la actualidad, como lo es el cambio climático provocado por el deterioro ambiental. Sin embargo, también aporta varios otros beneficios prácticos, como la facilidad con la que se pueden instalar, ya que el proceso no requiere de maquinaria pesada, y se puede llevar a cabo por una sola persona.

También son fáciles de remover sin emplear muchos esfuerzos, por lo que se adaptan a una instalación permanente o temporal. Además, gracias a su notable resistencia y durabilidad, no se agrietan ni rompen con el paso del tiempo, por lo que representan un ahorro en gastos de mantenimiento, reparación o reemplazo de los topes dañados.

Todas estas cualidades se materializan en el tope de parking de plástico reciclado fabricado por Abadecom, cuyo modelo es actualmente uno de los más buscados en este sector, gracias a sus destacadas características.