En Barcelona se encuentra Winter Language School, una academia de inglés de referencia

El idioma inglés es uno o el más solicitado tanto en ámbitos académicos como de trabajo. En cada uno de estos ámbitos, es necesario contar con concreta documentación que certifique los conocimientos y niveles de inglés que se tienen.

En este sentido, los cursos, exámenes y preparaciones para aprender inglés son fundamentales. Una academia de inglés en Barcelona ha diseñado una metodología efectiva para ofrecer formación en idioma inglés. Se trata de la Winter Language School, un centro que se basa en la utilización del idioma de manera cotidiana y casual como forma de aprender usando.

Cursos y preparación para exámenes en academia de inglés en Barcelona En Winter School las opciones de formación en idiomas, y particularmente en inglés, son variadas y adaptadas a distintas edades y necesidades.

Actualmente, esta academia cuenta con opciones para obtener el First Certificate in English (FCE), el Certificate in Advanced English (CAE) y el Certificate of Proficiency in English (CPE). Al tratarse de un centro educativo acreditado por Cambridge ESOL, la preparación incluye las cuatro áreas necesarias para aprobar distintos exámenes: reading, writing, listening y speaking. A su vez, también se puede realizar la preparación para exámenes IELTS, TOEFL y TOEIC. Esto habilita a los estudiantes a contar con una de las certificaciones de inglés más reconocidas en todos los niveles académicos y laborales.

Además de las certificaciones para profesionales y académicos, esta academia de inglés en Barcelona recibe a niños, pre-adolescentes, adolescentes, adultos y séniors interesados en aprender un nuevo idioma.

En el caso de los niños, el curso es de 5 a 9 años, el de pre-adolescentes es de 10 a 13 y el de adolescentes de 13 a 17.

Las opciones de adultos y séniors ofrecen condiciones adaptadas al estilo de vida de los estudiantes para una mayor comodidad.

Metodología de preparación La metodología de enseñanza que ha diseñado la Winter Language School se basa en una de las formas más efectivas para aprender un idioma: hablándolo. Al centrarse en desarrollar capacidades comunicativas en inglés, esta academia busca facilitar y mejorar la experiencia de aprender un idioma.

La frustración que muchos sienten al estudiar la tediosa gramática y ortografía puede provocar muchas veces sentimientos de frustración y acabar por abandonar el estudio.

A su vez, el trabajo con grupos reducidos de estudiantes permite un nivel de atención personalizada y enseñanza atenta.

La Winter Language School propone disfrutar aprendiendo inglés al mismo tiempo que se obtienen certificaciones oficiales realizando cursos dinámicos y totalmente actualizados.