Nuevos eventos en Madrid de Brunch Electronik o Brunch-In the Park, desde el 23 de septiembre hasta el 31 de octubre

El evento conocido como "Brunch Electronik" que en Madrid se denomina "Brunch-In the Park," es un festival itinerante de música electrónica que tiene lugar al aire libre en ubicaciones emblemáticas de diversas ciudades del mundo, tales como Madrid, Barcelona, Lisboa, entre otras.

Esta festividad atrae a una variada audiencia que comparte un interés común: su pasión por la música electrónica y los festivales. Este se caracteriza por fomentar un ambiente inclusivo en el que cada individuo tiene la oportunidad de experimentar una sensación de libertad.

¿Cómo surge? "Brunch-In the Park" o "Brunch Electronik" surgió como una propuesta cultural y gastronómica única, destacando principalmente por su enfoque diurno en un género musical que tradicionalmente se asocia con la noche. El festival se distingue por su compromiso en brindar a conocer tanto a artistas nacionales como internacionales en el ámbito de la música electrónica. Para ello, dispone de uno o dos escenarios, una zona de baile y áreas de descanso que ofrecen opciones culinarias a través de puestos de comida y espacios de convivencia.

Uno de los aspectos más destacados de "Brunch-In the Park," además de su destacado elenco de artistas de renombre, es su enfoque en ser apto para toda la familia, garantizando una experiencia enriquecedora para los más jóvenes.

¿Cómo se elige a los artistas? En cuanto a la selección de artistas, el festival destaca por su capacidad para convocar a destacados músicos, tanto nacionales como internacionales, en cada edición. Este proceso de selección se basa en criterios rigurosos, donde se priorizan los éxitos musicales recientes, las leyendas consagradas en el género y, particularmente, se busca una representación equitativa de talento femenino. Esta elección no solo obedece a las tendencias actuales en la industria, sino también a una profunda convicción por la igualdad de género.

¿Cuándo y dónde? En cuanto a las fechas y ubicaciones, "Brunch-In the Park" ofrece una amplia gama de opciones, incluyendo Madrid, París, Barcelona, Sao Paulo y un festival especial de verano en Barcelona. Aunque anteriormente se centraba en la temporada estival, en la actualidad se han programado fechas en otras épocas del año.

Es relevante mencionar que varias ciudades han recibido este festival, y en el caso de Madrid, su itinerario comienza en septiembre en el Parque de Tierno Galván y se traslada al recinto ferial IFEMA a partir del 11 de octubre

23 de septiembre 2023 en el Parque Enrique Tierno Galván de 13:00 a 22:00 con Dixon, Ame, Henrik Schwarz y Miss Monique.

24 de septiembre 2023 en el Parque Enrique Tierno Galván de 13:00 a 22:00 con Peggy Gou, Gerd janson, Carista y Mogwaa.

30 de septiembre 2023 en el Parque Enrique Tierno Galván de 13:00 a 22:00 con Adriatique, Mind Against, Massano y Macarena Hoffman.

1 de octubre de 2023 en el Parque Enrique Tierno Galván de 13:00 a 22:00 con Paco Osuna, Marco Corolna, Menalie Ribbe y Abdon.

11 de octubre 2023 en el Recinto Ferial de IFEMA de 23:00- 05:00 con Boris Brejcha, Ann Clue y Moritz Hofbauer.

31 de octubre 2023 en el Recinto Ferial de IFEMA de 23:00- 06:00 con Black Coffee, Kerri Chandler, Jamie y Djeff.