Un nuevo estudio de Schneider Electric demuestra que las soluciones digitales y eléctricas pueden reducir las emisiones de carbono de los edificios de oficinas hasta un 70%

El estudio cuantifica el impacto de las mejoras tecnológicas en el rendimiento energético y en la reducción de carbono de los edificios de oficinas. La investigación concluye que la modernización de edificios con un enfoque digital es el mejor camino hacia la descarbonización La rehabilitación de edificios con un enfoque digital es el mejor camino hacia la descarbonización, según un nuevo estudio de Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización.

Se estima que los edificios representan el 37% de las emisiones mundiales de carbono y, puesto que probablemente la mitad de los edificios actuales seguirán utilizándose en 2050, el sector debe reducir urgentemente las emisiones de carbono de sus operaciones, haciendo que los edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético.

Los resultados de la investigación muestran que la implantación de las soluciones digitales de gestión de edificios y energía de Schneider Electric en edificios de oficinas ya existentes podría reducir hasta un 42% las emisiones de carbono de sus operaciones, con un periodo de amortización inferior a tres años. Si se sustituyen las tecnologías de calefacción alimentadas con combustibles fósiles por alternativas eléctricas y se instala una microgrid con fuentes locales de energía renovable, los edificios totalmente eléctricos y digitales reducirán otro 28% las emisiones de carbono de sus operaciones, lo que supone una disminución total de hasta el 70%.

Mike Kazmierczak, Vice President of the Digital Energy Decarbonization Office, el equipo que dirige la investigación basada en la ciencia y la innovación de productos para acelerar la transición energética dentro de la división Digital Energy de Schneider Electric, ha explicado que "Abordar las emisiones operacionales es la palanca número uno para descarbonizar los edificios existentes a escala y alcanzar los objetivos de emisiones net-zero para 2050. Este innovador estudio demuestra que es factible reducir las emisiones de carbono hasta un 70% si transformamos nuestro parque actual de edificios en activos energéticamente eficientes, totalmente electrificados y digitalizados".

El estudio, realizado con la empresa de diseño global WSP, se basa en la modelización del rendimiento energético y las emisiones de carbono de un gran edificio de oficinas construido a principios de la década de 2000 en varias zonas climáticas de Estados Unidos. Sin embargo, este enfoque digital para la renovación de edificios se puede aplicar a todo tipo de edificios y climas, y es, por tanto, la estrategia de descarbonización de edificios más eficaz, ya que produce resultados rápidos con menos ‘carbono inicial'.

La renovación mediante el despliegue de tecnologías digitales no sólo perjudica menos las operaciones diarias, sino también es más eficaz desde la perspectiva del ciclo de vida del carbono. No descarbonizar rápidamente los edificios también podría dar lugar a activos inmovilizados que pierden valor y resultan poco atractivos tanto para los inversores como para los inquilinos.

Además, un reciente estudio del Boston University Institute for Global Sustainability y del Schneider Electric Sustainability Research Institute estima que existe un considerable potencial de creación de nuevos puestos de trabajo gracias a la transición a edificios con bajas emisiones de carbono.

Schneider Electric es ampliamente reconocida como una empresa de impacto y líder en descarbonización. Sus productos conectados, software y servicios de sostenibilidad ayudan a impulsar la eficiencia de las operaciones, a eliminar el desperdicio de energía y a proporcionar estrategias para reducir el carbono en edificios, fábricas, centros de datos, infraestructuras y hogares. La investigación y los estudios sobre descarbonización de Schneider Electric ofrecen soluciones inmediatas y prácticas para ayudar a las organizaciones a sortear las complejidades de la transición energética.

Para más información sobre las conclusiones del estudio de Schneider Electric y el proceso de tres pasos (crear estrategias, digitalizar, descarbonizar) para acelerar el camino hacia los edificios net-zero, visitar esta web.

