850 plazas en la Convocatoria Mossos d'Esquadra 2023, toda la información necesaria en MasterD

Según los expertos, el 2023 es un año histórico para el cuerpo de Mossos d'Esquadra, cuerpo de seguridad policial autonómico de la Comunidad de Cataluña. Esto se debe a que se han publicado un total de 1.700 plazas en 2 convocatorias (una en enero y otra en septiembre). Se trata de la oferta más grande desde el 2009 y una oportunidad única para todos los opositores.

Para contribuir en la preparación de los alumnos que buscan convertirse en Mossos d’Esquadra, la academia de referencia en preparación de oposiciones, MasterD, ofrece una formación que combina una metodología online y presencial y se adapta a la situación de cada persona, por lo que es posible acceder a clases en directo con los profesores, videoclases disponibles las 24 horas del día y un campus virtual totalmente equipado. Asimismo, los alumnos pueden llevar a cabo su preparación física, de manera que sea posible superar sin problemas las pruebas físicas.

¿Cómo es el proceso para lograr una plaza en la Convocatoria Mossos d’Esquadra 2023? MasterD lo explica Tanto en la primera, como en la segunda convocatoria Mossos d’Esquadra de 2023, la Generalitat ofreció un total de 850 plazas para formar parte del cuerpo de la policía autonómica de Cataluña, sumando este año la oferta más grande desde el año 2009.

Por esta razón, las autoridades consideran que 2023, ha sido un gran año para los opositores, quienes, a día de hoy pueden tramitar su inscripción a la segunda convocatoria hasta el próximo 11 de octubre.

El importe de la tasa de inscripción se debe realizar dentro del plazo de presentación de solicitudes de participación, con un valor de 46,45 € para las personas sin ninguna condición especial.

¿Qué requisitos deben cumplir las personas que buscan convertirse en Mossos d’Esquadra? Dentro de los requisitos que establece la convocatoria Mossos d’Esquadra se incluye la obligatoriedad de tener 18 años cumplidos, tener nacionalidad española y estar en posesión del título de Bachiller o su equivalente, así como también el permiso de conducir clase B.

Uno de los elementos a destacar es que en la última convocatoria de Mossos se suprimió el requisito de altura mínima para hombres y mujeres, lo que representa un beneficio para quienes buscan integrar esta institución.

MasterD garantiza excelentes resultados para sus alumnos Uno de los motivos por los que MasterD es una de las opciones más confiables para preparar la convocatoria Mossos d’Esquadra es que la mayoría de alumnos que confían en este sistema consiguen su plaza. Según los datos que ofrece el centro de formación, en cada nueva convocatoria el número de alumnos que logran aprobar supera al del proceso anterior.

Para asegurar resultados favorables, el centro realiza actividades durante un periodo intensivo, culminando este con un simulacro final de todas las pruebas de Mossos d’Esquadra antes de la prueba oficial, sin olvidar que su equipo docente está en constantes actualizaciones constantes del temario en base a la normativa vigente. Asimismo, el trabajo y asesoramiento de los preparadores físicos, junto con el seguimiento y planificación de los entrenadores en los centros, resulta fundamental.

¿Cuáles son las principales novedades en la Convocatoria Mossos d’Esquadra 2023? En comparación con la convocatoria de 850 plazas que se presentó en enero de 2023, la actual convocatoria Mossos d’Esquadra no presenta mayores cambios en los temarios ni las pruebas físicas. Sin embargo, el proceso presenta novedades como la no descentralización de las pruebas, el cambio del orden de actuación por la letra O y la valoración de nuevos méritos como el certificado de catalán superior al C2 y el aranés nivel C, que corresponde a 1 punto, o nivel D, que corresponde a 1,5 puntos.

Por su parte, en el caso de mujeres embarazadas o que no hayan cumplido las 16 semanas desde el nacimiento, las pruebas físicas podrán ser aplazadas sin problema. De esta forma, las aspirantes pueden realizar el resto de pruebas y solicitar las pruebas físicas antes de la publicación de las personas propuestas para la fase de formación o en la siguiente convocatoria, en cuyo caso se guardan sus calificaciones.

La Ley de Igualdad Mossos d’Esquadra busca garantizar la igualdad en el acceso y promoción al cuerpo policial Una de las novedades de la convocatoria Mossos d’Esquadra 2023 es la modificación de la Ley de Mossos d’Esquadra de 1994, con el objetivo de garantizar la igualdad entre los sexos en el acceso y promoción. Esta medida busca alcanzar un equilibrio entre el número de hombres y mujeres que existe, debido a que actualmente las agentes mujeres solo representan un 21 % del total.

Por ello, las agentes aspirantes tendrán preferencia respecto a los hombres en caso de un empate, una medida que sigue las prácticas europeas en relación con la igualdad de las plantillas policiales. En cuanto a las pruebas físicas, la ponderación ya fue modificada, por lo que tanto el circuito de agilidad, el press banca y el course navette tendrán un valor de 33,33 %, con la diferencia de que el peso en press banca para mujeres es de 25 kg.

A todos los alumnos de MasterD, en el propio centro se les avisa de todos los avances del proceso de convocatoria, así como plazos que la Generalitat va publicando. El acompañamiento es integral, tanto en las pruebas como en el resto del proceso de la convocatoria, desde que el aspirante se matricula, hasta que finalmente, consigue la plaza dentro del cuerpo.