Quitar la humedad de las paredes sin obras, con Preactiva

Un problema que afecta a muchas viviendas en todo el país es la humedad.

Se debe a la circulación reducida del agua y comienza en las plantas bajas o sótanos y asciende hasta afectar las paredes y el techo. Esta no solo puede dañar los cimientos de la construcción, sino también hasta alterar la salud de quien habita en el espacio.

A día de hoy, existen muchas soluciones para quitar la humedad en el mercado. No obstante, Preactiva ofrece un dispositivo moderno y seguro que reduce la humedad al mínimo. La firma garantiza un tratamiento para las humedades leves y severas como una alternativa a los procesos complejos que intervienen en las paredes y suelo.

Quitar la humedad con las soluciones de Preactiva En las temporadas de lluvia, el subsuelo suele acumular elevadas cantidades de agua que no circulan de la forma adecuada y se estancan en la cimentación. También conocida como humedad por capilaridad, se evidencia con manchas en los muros. Como está constantemente húmeda, los materiales de construcción se degradan y pierden su resistencia. A su vez, quien respira este aire contaminado puede presentar enfermedades respiratorias como asma, sinusitis, o infecciones pulmonares.

Con todas estas consecuencias negativas, quitar la humedad es una prioridad. Es por ello que Preactiva pone a disposición un sistema electrofísico que emplea el principio de la electroósmosis. Este proceso consiste en invertir la polaridad de las partículas de agua para desviarlas al subsuelo. Lo que hace el sistema es evitar que el polo negativo ascienda y así, el agua no se convierta en humedad. Aunque puede parecer un proceso complicado, el sistema que ofrece esta firma es de fácil instalación. El dispositivo se coloca en una toma eléctrica dispuesta en la pared y en solo tres minutos comienza a funcionar.

Equipo seguro y certificado para eliminar definitivamente la humedad Además de reducir la posibilidad de futuras humedades, Preactiva se encarga de quitar la humedad que ya está afectando las paredes, de manera que es un sistema ideal para cualquier nivel de penetración.

Como cada espacio es completamente diferente, el aparato está disponible en diferentes modelos que se clasifican por áreas de cobertura. En total son 8 variaciones que se pueden encontrar en la web.

Adicionalmente de la buena reputación del sistema, Preactiva está certificada por la CE en Europa, FCC en EUA y cuenta con el certificado emitido por el Instituto Internacional ICNIRP que establece que su función no es dañina para la salud de las personas, animales y plantas.

En la plataforma digital de Preactiva se puede solicitar un diagnóstico completamente gratis para adquirir un equipo global que se encargue de quitar la humedad de todo el espacio.