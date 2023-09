Meta Materials y Panasonic Industry colaboran en la próxima generación de materiales conductores transparentes

Aprovechando los diseños NANOWEB® patentados por META y la tecnología de proceso propia de Panasonic Industry para ofrecer nuevas aplicaciones de automoción y electrónica de consumo Meta Materials Inc. (NASDAQ:MMAT), una empresa de materiales avanzados y nanotecnología y proveedor líder de soluciones en el área de materiales conductores transparentes multifuncionales, y Panasonic Industry Co., Ltd., una empresa operativa responsable del negocio de dispositivos dentro del Grupo Panasonic con una tecnología de proceso patentada y escalable que ofrece películas conductoras de baja resistencia y alta transparencia en líneas delgadas, están desarrollando conjuntamente una colaboración estratégica desde el diseño hasta la producción en masa. Se espera que este esfuerzo conjunto refuerce el suministro de películas NANOWEB® y acelere el crecimiento de la industria de películas conductoras transparentes, ofreciendo nuevas aplicaciones para los sectores de automoción y electrónica de consumo, como antenas de película transparente, calentadores de película transparente y blindaje electromagnético de película transparente.

Hoy en día existe una necesidad emergente de una resistencia de lámina ultrabaja y un alto rendimiento óptico, especialmente necesarios para aplicaciones de gran superficie como células solares flexibles, ventanas inteligentes para comunicaciones de próxima generación y calentadores transparentes para aplicaciones de automoción. Según BCC Research, se prevé que el mercado mundial de láminas conductoras transparentes crezca a un ritmo del 9,2%, pasando de 4.900 millones de dólares en 2020 a 7.600 millones en 2025.

"Nuestra colaboración estratégica con Panasonic Industry representa un momento crucial para META. Hemos seleccionado a Panasonic Industry para producir en masa nuestros diseños patentados debido a su excelente tecnología de proceso, junto con su calidad de grado automotriz, que apoya nuestro objetivo común de expandir el sector de los materiales conductores transparentes", declaró George Palikaras, Presidente y CEO de META. "Esta colaboración nos permite aunar nuestros conocimientos colectivos, estableciendo nuevos puntos de referencia para la industria".

La película conductora transparente de baja resistencia y alta transmitancia de Panasonic Industry se ha producido en masa desde 2018 en respuesta a la demanda de sensores táctiles de alto rendimiento y tamaño. META lleva varios meses trabajando con éxito con Panasonic Industry en virtud de un acuerdo marco de servicios, lo que ha dado como resultado la cualificación y producción satisfactorias de varios diseños patentados de NANOWEB® para diversas aplicaciones.

El Director de la Unidad de Negocio de Soluciones Táctiles de Panasonic Industry, Yuichi Yoshikawa, expresó el mismo entusiasmo por la colaboración: "estamos encantados de unir fuerzas con META para ampliar los límites de los materiales conductores transparentes. Esta colaboración podrá aportar un valor sin precedentes al mundo con las soluciones más avanzadas. Juntos, crearemos nuevas posibilidades para diversas aplicaciones y para la industria".

La colaboración entre META y Panasonic Industry combina el poder de diseño de las mallas metálicas NANOWEB® con la tecnología de proceso patentada y escalable líder de Panasonic Industry en películas conductoras transparentes. Juntos, ofrecerán alternativas de vanguardia que superarán los estándares de la industria y establecerán nuevos puntos de referencia.

Panasonic Industry y Meta Materials expondrán en el stand de Panasonic Industry en CEATEC 2023, la principal exposición tecnológica integral de Japón, del 17 al 20 de octubre de 2023. Habrá demostraciones de hornos de microondas con una ventana transparente de blindaje EMI, antenas transparentes y calentadores transparentes para deshielo y desempañado de sensores ADAS de automoción. Estas demostraciones pondrán de relieve el rendimiento superior y la versatilidad de las soluciones de malla metálica desarrolladas gracias a esta colaboración.

Sobre Meta Materials

Meta Materials Inc. (META) es una empresa de materiales avanzados y nanotecnología. Desarrollan nuevos productos y tecnologías utilizando ciencia sostenible innovadora. Los materiales avanzados pueden mejorar los productos cotidianos haciéndolos más inteligentes y sostenibles. Las plataformas tecnológicas de META® permiten a las marcas globales desarrollar nuevos productos para mejorar el rendimiento de los clientes en los sectores aeroespacial y de defensa, electrónica de consumo, comunicaciones 5G, baterías, autenticación y automoción y energía limpia. Más información en www.metamaterial.com.

Sobre Panasonic Industry

Panasonic Industry Co., Ltd. se estableció el 1 de abril de 2022 como una empresa operativa a cargo del negocio de dispositivos dentro del Grupo Panasonic en línea con su cambio a un sistema de empresa operativa. La misión de la compañía establece que "abriremos el camino hacia un futuro mejor y continuaremos contribuyendo a una sociedad próspera a través de una variedad de tecnologías de dispositivos". A escala mundial, la empresa cuenta con unos 42.000 empleados y alcanzó unas ventas netas de 1.149.900 millones de yenes en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2023. https://www.panasonic.com/global/industry.