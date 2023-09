Danilo Jude Bardisa Kelly defiende en Túnez el título como Campeón del Mundo de Kenpo Kai

El sensei Danilo Jude Bardisa Kelly, fundador de la prestigiosa escuela de artes marciales: El Dojo, se prepara para un emocionante regreso a la competición mundial de Kenpo Kai, que tendrá lugar el 30 de septiembre en Túnez. Danilo, quien hizo historia en 2019 al convertirse en el primer occidental desde 1990 en ganar el título en Japón, está ansioso por defender su título en este prestigioso torneo que se celebra cada tres años en la cuna de Kenpo Kai.

Lo que hace que esta competición sea aún más especial es que Danilo ha regresado con fuerza después de un parón en la competición debido a la pandemia de covid. Durante los últimos dos años, ha participado en varias competiciones y ha obtenido resultados excelentes, demostrando que su habilidad y determinación están en su mejor momento.

La historia de Danilo es un testimonio de dedicación y perseverancia. A pesar de enfrentar múltiples desafíos en su camino los ultimos años, incluyendo la contracción del covid en dos ocasiones y algunas lesiones, Danilo ha dedicado dos años intensos de preparación para esta competición. Su enfoque inquebrantable y su pasión por el Kenpo Kai lo han llevado a sobresalir en el mundo de las artes marciales.

Danilo Jude Bardisa comentó sobre su regreso a la competición: "El parón en la competición debido al covid fue un desafío inesperado, pero también me dio la oportunidad de trabajar en mí mismo, volcarme en mis alumnos y prepararme de manera aún más intensa. Estoy emocionado de volver al escenario mundial y demostrar lo que he aprendido en este tiempo"

Lo que hace que esta competición sea aún más especial es que Danilo no estará solo. Ha entrenado y guiado a un grupo de talentosos alumnos que también forman parte de la Selección Española de Kenpo Kai para representar a España en el campeonato mundial. Estos atletas han logrado sus propios méritos deportivos y “estoy orgullosísimo de su esfuerzo y sacrificio; pero más aún, de compartir esta experiencia con ellos”, comenta Danilo.

El sensei Danilo Jude Bardisa, es alumno directo del Shihan Juan Mª Vidal, la Shihan Pilar Martinez y el Shihan Juan Carlos Casado, tres grandes exponentes del Kenpo a nivel internacional. “Tuve mucha suerte de encontrar maestros como ellos que, además de inculcarme los valores del arte marcial, me han acompañado en cada paso de mi camino. Igual que ellos hicieron conmigo, intento estar a la altura con mis alumnos.”

La comunidad del Kenpo Kai y los amantes de las artes marciales de todo el mundo esperan con entusiasmo el papel de Danilo Jude Bardisa Kelly y sus talentosos alumnos en el Campeonato Mundial de Kenpo Kai en Túnez que tendrá lugar próximamente.

Será una ocasión emocionante para presenciar la destreza y la determinación en el más alto nivel de competición en esta tradicional disciplina japonesa.