Las ventajas de suscribirse al huerto

Con el fin del verano la gente vuelve a la rutina del día a día, la vuelta al cole y las largas jornadas de trabajo.

Es importante volver a la rutina cumpliendo una serie de tips para que la vuelta sea positiva y llevadera, como, por ejemplo, un descanso favorable, intentar respetar la jornada laboral, no solo tener objetivos laborales, sino objetivos o metas propias, hacer deporte, estudiar algo nuevo, apuntarse a alguna actividad o simplemente dedicarse un tiempo a uno mismo.

Algo que no se debe olvidar es la importancia de sentirse bien por dentro y por fuera y lo primordial para ello es la alimentación saludable, eligiendo productos naturales y de alta calidad.

Hoy se ha conocido a Disfruta & Verdura, una empresa familiar con huertos propios, que se ha propuesto llevar directamente el huerto a cualquier casa de España.

Una de las claras diferencias, es que efectivamente desde el minuto uno en que se abre la caja, se siente ese aroma a tierra cultivada y cuando se prueba, transporta a esa fruta y verdura de antaño con verdadero sabor a campo.

Suscribirse al huerto Uno de los productos estrella que más llama la atención son sus cestas en formato suscripción.

Estas cestas de fruta y verdura de temporada, vienen en diferentes tamaños y se puede elegir recibirla semanal, quincenal o mensualmente.

Cada familia es un mundo y por eso las cestas se adaptan a las necesidades de cada casa. Unos días antes de la entrega, se recibe un mail para recordar que ya se puede entrar en la cesta y personalizar su contenido.

Es un servicio que no tiene ni permanencia ni obligaciones, el cliente decide empezar, parar o finalizar cuando quiera.

Envían las cestas a toda España y los suscriptores no tienen gastos de envío ni obligación a compra mínima.

Además, se cuenta con una asesora personal y un número de teléfono / WhatsApp de atención preferente.

Ahorrar a la hora de comprar Uno de los beneficios más recientes es el cashback, una tarjeta virtual en la que los suscriptores ven devuelto un porcentaje de su compra y de esta manera ven aumentar su ahorro.

Los suscriptores no solo ahorran con el cashback, sino que reciben promociones especiales, descuentos y acceso a una comunidad ''Disfrutista'' llena de tips saludables, recetas y mucho más.

Salud, proximidad y sostenibilidad Esta compañía, además, trabaja con estrategias de distribución cimentadas en el comercio de proximidad nacional, minimizando la huella de carbono en el traslado de sus productos. Gracias a esto, han podido ser fieles a su política de producción, teniendo en cuenta el impacto que tiene el sector agrícola sobre los ecosistemas y las fuentes hídricas.

En su cesta especial para niños, Disfruta & Verdura ha hecho una exhaustiva selección de fruta y verdura para fortalecer los músculos y huesos de los más pequeños, sobre todo en esas épocas en que los niños comienzan a cambiar su alimentación.

Esta cesta contiene legumbres y hortalizas frescas como judía verde, calabacín, puerro, zanahoria y patata, así como peras, manzanas o plátanos, los cuales son ideales para preparar papillas, cremas o purés y hacer de la hora de la comida un momento saludable y divertido.

Los interesados en las cestas de fruta y verdura, solo deben acceder a la página web disfrutaverdura.com y elegir el producto que mejor se adapte a sus necesidades y las de su familia.

Asimismo, aquellos que deseen alimentos frescos, cultivados con amor y entregados con altos estándares de cuidado ambiental, solo deben revisar el catálogo de Disfruta & Verdura.