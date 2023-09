Citroën celebra el 75º cumpleaños de uno de sus modelos más icónicos: el 2 CV

El 2 CV tuvo una recorrido excepcional: se produjeron un total de 5.114.969 unidades, incluyendo 1.246.335 de furgonetas 2 CV. El último 2 CV salió de la fábrica de Mangualde en Portugal 42 años después de su lanzamiento, el 27 de julio de 1990.

LOS ORÍGENES DEL 2 CV: EL PROYECTO "TPV"

El proyecto "TPV" ("Toute Petite Voiture”) nació a mediados de los años treinta, en 1936. Su objetivo era proporcionar a las personas de bajos ingresos un automóvil económico y versátil. En 1937, el primer prototipo rodante del proyecto TPV vio la luz, pesando solo 370 kg y con solo un faro (la legislación de la época no requería dos). El vehículo podía transportar hasta cuatro personas y 50 kg de equipaje a una velocidad máxima de 50 km/h y era extremadamente cómodo.

Se planeaba presentar 250 modelos de preproducción en el Salón del Automóvil de París en 1939, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial impidió que esto sucediera. Los modelos que se habían construido fueron destruidos, excepto cuatro que se mantuvieron en secreto en el Centro de Pruebas de Citroën en La Ferté-Vidame.

UN COCHE LEGENDARIO QUE SE HA CONVERTIDO EN UN ICONO DEL MUNDO DEL AUTOMÓVIL

Cuando comenzó su producción en julio de 1949, el 2 CV era un automóvil pequeño con un motor de dos cilindros refrigerado por aire de 375 cc y 9 CV, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 50 km/h. Citroën revolucionó la industria automotriz con un vehículo económico y versátil.



Su forma de carrocería única y su atractivo rápidamente conquistaron a una parte importante de la población. Pero su gran éxito también se debió a su infinita variedad de usos, su modularidad, su ligereza, agilidad y comodidad. Sin mencionar que era ultraeconómico de mantener, lo que lo convirtió en el automóvil más popular. Para 1950, los pedidos estaban llegando en avalancha, lo que hacía que los tiempos de entrega se extendieran a 6 años.



Su espíritu vanguardista, con sus tecnologías ingeniosas para la época, aseguró que permaneciera en la escena automotriz durante muchos años. El 2 CV es un modelo atemporal que se ha convertido en un verdadero fenómeno social, atrayendo a coleccionistas de todo el mundo. Todavía hoy se ve con frecuencia en nuestras carreteras.

El 2 CV también es conocido en todo el mundo de muchas maneras diferentes, y su reputación le valió varios apodos. Algunos de los más conocidos son "Deuche", "Deudeuche" y "Pato Feo", por nombrar algunos. Esta amplia variedad de apodos muestra cuán popular fue este modelo histórico e icónico.

VARIAS VERSIONES Y AVENTURAS EN LAS CARRETERAS DEL MUNDO

En total, hubo diez ediciones especiales del 2 CV, lanzadas en Francia y en otros países europeos. Incluyeron el Spot, el Charlestón y el Cocorico. El 2 CV también experimentó una serie de cambios, incluido el lanzamiento de la furgoneta 2 CV (conocida como 2 CV AU) en 1951, y luego el 2 CV AZ en 1954, equipado con un motor de 12 CV y el famoso embrague centrífugo.



Además, el 2 CV recorrió carreteras de todo el mundo gracias a varios Raids, como el Raid París-Kabul-París de 16.500 km en 1970, el Raid París-Persépolis de 13.500 km en 1971 o el Raid África de 8.000 km de Abiyán en Costa de Marfil a Túnez en 1973, todos organizados por Citroën.

La frase del día "Muchos de mis amigos me preguntan la razón del porqué no cambio de auto, y yo les respondo que tengo el auto que siempre he querido tener".