La creación de una tienda online con WordPress y WooCommerce

¿Una página web con WordPress, una idea de negocio o empresa y la voluntad de digitalizarlo? ¿Interés en vender productos por internet de forma efectiva? ¿Saber cómo crear una tienda online desde cero de forma rápida? Toda empresa u organización que desee tener presencia en internet y multiplicar sus ventas de una forma exponencial debe contar con un e-commerce o página web corporativa que satisfaga las necesidades de sus clientes de forma acertada.

Una de las opciones más populares, eficaces y sencillas de alcanzar ese objetivo es mediante el diseño de una tienda online con WordPress, el cual es un gestor de contenidos de código abierto que cuenta con una amplia variedad de plugins (WooCommerce) y funcionalidades para que el portal funcione correctamente.

En este sentido, Woomania es una plataforma que ofrece el diseño de tiendas e-commerce con WordPress y WooCommerce para aquellas personas y empresas que desean comercializar sus productos y servicios a través de internet de forma efectiva. Para ello, muestran los pasos que se siguen dentro de su empresa para conseguir crear una tienda online al pie de la letra y de la forma más rápida y efectiva.

Woomania y el diseño de tiendas online Woomania es una plataforma que engloba todos los contenidos de una academia, blog, comunidad y tienda de recursos para que los “WooCommerce lovers” cuenten con todo lo necesario para montar desde cero una página de comercio electrónico en WordPress mediante WooCommerce: un plugin especializado en e-commerce de código abierto.

Este servicio de la firma española les permite a las empresas y particulares la creación de tiendas virtuales de una forma ágil (en menos de un mes), sencilla, funcional y con una alta calidad de presentación.

Comenzar el diseño de una tienda online en internet con WordPress y WooCommerce abarca mucho más a simple vista que lo que parece, ya que el planteamiento de abrir la tienda online para vender productos o servicios comienza desde el primer paso en la creación del negocio:

Tener un buen producto/servicio En este caso el planteamiento comienza si nos preguntamos ¿tenemos un producto o servicio que sea factible vender por internet? Es necesario comenzar con esta pregunta para poder observar la viabilidad de la idea de negocio, para ello los análisis DAFO determinan si esta inversión puede ser o no viable, describiendo así las fortalezas y debilidades de los productos o servicios y sus oportunidades o amenazas existentes en el mercado actual.

Branding La incorporación de un producto o servicio en el mercado sea nueva o no, viene de la mano de una forma de venderlo distinta, la cual es la principal característica de la marca, ya sea por tener un servicio al cliente excelente o por contar con el mejor producto en cuanto a calidad.

Todo ello, desde la forma en la que se describen los productos, al logotipo de la empresa, la forma de hablar o dirigirse al público, tiene que venir recogido en un documento que ayude posteriormente a continuar con la digitalización del negocio en sí.

Nombre de marca Otra forma de diferenciarse de la competencia es el uso del nombre de marca, el cual tiene que ser correlativo a dos cuestiones "¿cómo quiero que me identifique mis clientes?" y "¿cómo me identifican mis clientes?" De esta manera, se encuentra la imagen de marca y la diferencia que encuentran los clientes con la empresa, que tiene que ser idéntica al cómo esa empresa quiere que se la reconozca, ya sea por ser ecológica, muy cercana o de buena calidad, etc.

Hosting y dominio Una vez realizado el planteamiento principal, lo siguiente es encontrar un espacio para almacenar los datos la web. Estos son almacenados en un servidor, con un nombre específico que no puede ser igual a otro ya registrado (aunque pueda comprarse a su portador). En este paso se deben barajar las opciones de compra y buscar el servidor de hosting web y el dominio elegido para la página web.

Instalar WordPress e Instalar WooCommerce Una vez se adquiera el dominio, es momento de trabajar en él y realizar el diseño de la página web y tienda online. WordPress es uno de los gestores de contenido más utilizados y con muchísimos complementos, debido a esto, es el más recomendado por Woomania para crear su página web.

Gracias a sus expansiones y plug-in: aplicaciones que añaden opciones y mejoras a las páginas web; se puede instalar el maquetador de tiendas online WooCommerce, en el cual se implementarían los diseños de las páginas de producto, carrito, etc.

Instalar complementos WooCommerce Para mejorar la efectividad del propio plug-in de WooCommerce, es necesario instalar otros plug-in complementarios que sirvan para dar más valor a la tienda online. Hay todo tipo de plug-in, para crear formularios, crear comunidades, pasarelas de pago, análisis SEO, políticas de privacidad y cookies, etc.

Hacer pruebas antes de lanzarla Una vez creada la estructura de la web y haber insertado la tienda online, el test de esta es crítico, una página web con fallos en el momento de lanzarlo no tiene la misma aceptación que el haber realizado pruebas como compras de producto ficticias, para corroborar que todo se encuentre en pleno funcionamiento.

Un consejo de parte de Woomania es realizar un test A/B con cualquiera de las páginas pertenecientes, para observar con qué opción, tanto de diseño, como funcionalidad, quedarse.

Puesta en marcha ¿Para qué llevar a cabo las pruebas? A continuación, se pone en marcha no solo la tienda online, sino también el proyecto, esto quiere decir que, en base a todo lo que se ha mencionado anteriormente, girará en torno al negocio. De esta manera, las elecciones a la hora de incluir un nuevo producto, página, post, entrada, servicio o ajuste o mejora, llevará la misma línea y no dará ningún problema y será fácil detectar fallos.

Contratar un mantenimiento web adecuado La puesta en marcha es algo sencillo, pero después de realizar la indexación del sitio web, sin fallos y optimizada, se necesita de una revisión continua de su estado, hay es donde entran empresas de servicios como Woomania, que ofrecen un servicio de mantenimiento de WooCommerce para que la tienda online esté siempre actualizada, si tiene algún fallo resolverlo de inmediato y hacer que esta funcione correctamente las 24 horas del día.

En todo caso, es incluso igual de importante que el hecho de sacarlo a la luz y publicarlo en internet, los servicios de mantenimiento para WordPress están en constante vigilancia de la página web, realizando escaneos para determinar si el funcionamiento o velocidad de carga es correcto y que no interfiera en la experiencia del usuario.

De la misma forma que se encargan de actualizar los plugins, extensiones, maquetadores web, etc. Para que la página web mantenga el aspecto original y no se vea modificado por las nuevas versiones de las herramientas y softwares, y estar trabajando con la última versión de estas, que suelen añadir mejoras interesantes a la página web, permitiendo en todo caso, mejorar incluso la experiencia del usuario.

Analytics y Search Console Es un último paso, trataría de asociar el dominio de la página web y la URL a un estudio de datos como Analytics de Google. Este se encarga de decir directamente como se están cumpliendo los objetivos con la característica más importante de las webs, el análisis de los datos y métricas al instante.

Además de un asesoramiento multicanal permanente, Woomania ofrece configurar el mecanismo de envíos personalizados y desarrollar un sistema de carrito avanzado que evita las fugas de usuarios durante la compra e incrementa la tasa de conversión del sitio web.

Soluciones premium que mejoran la funcionalidad del e-commerce Repasando lo visto anteriormente, se debe comenzar con una idea y determinar si dicha idea de negocio es viable a través del análisis correspondiente. Posteriormente, tratar de implementar una imagen de marca que te diferencie y ayude a hacer todo de la misma manera. Elegir adecuadamente el servidor y dominio al cual dirigirse e instalar WordPress, Wocommerce y los accesorios que correspondan y realizar un test A/B para seleccionar el diseño o funcionalidad que mejor se ajuste. Por último, esquematizar los datos y comprobar de forma real si ha sido correcta la elección y actuar en los fallos para remediarlos. Estos son los pasos y consejos que Woomania recomienda a sus clientes para montar por su propia mano una tienda online con WordPress y Woocommerce.

Woomania dispone de tres planes de diseño de tiendas online (Básica, Premium y a Medida) en español (con opción a otro idioma) que incluyen diversas funcionalidades. Aparte de esto, la firma despliega otros servicios adicionales como una mini auditoría del negocio y el sector, una hora de consultoría de marketing gratis y el acceso a licencias de plugins calificadas (Elementor Pro, Crocoblock, Rank Math Pro, Imagify, Perfmatters y WP Rocket). Cabe destacar que la prestación Premium de la plataforma abarca desde la optimización de WordPress a la instalación de sistemas de suscripción y reservas online e integración de calendario de eventos y calculadora de presupuestos, entre otras cosas.