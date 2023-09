4 tendencias muy top en color para otoño-invierno 2023 por Salón Toro

Si se quiere comenzar el “nuevo curso 2023” con un cambio de look, se va a encontrar un abanico de posibilidades de lo más variado en cuanto a tonalidades de tendencia.

Es cierto que un buen corte de pelo puede cambiar por completo un look, pero si se quiere ir más allá, cambiar de color de melena usando la técnica adecuada es la mejor forma de iluminar y dar vida a un cabello apagado, sobre todo después del verano.

Con los tintes de Wella Professionals se puede jugar con muchos tonos y matices, la gama de colores es enorme, y será una cuestión de gustos más los consejos de la estilista Toro de confianza lo que incline la balanza. El tono de cabello adecuado para cada uno depende del color de la piel, de los ojos, de las facciones y de lo que se quiera expresar.

Cuatro tonos se perfilan claramente como las tendencias top en coloración de otoño 2023.

Blonde Goals: rubio cálido El rubio sigue siendo un must y, normalmente en otoño, se recomiendan los rubios más dorados para aportar brillo a la melena. A medida que el tono de piel bronceado va desapareciendo, es buena opción, según el caso, dar al cabello rubio un tono más cálido con un extra de brillo. Los tonos dorados, como el trigo, beige, miel, néctar, tostado o caramelo, hacen que el pelo brille más y parezca también más sano y fuerte. Dentro de los tonos fríos, el Alpine blonde es el gran ganador.

Morena iluminada Hay que darle un push de brillo a los cabellos castaños, que pueden adquirir un tono más rojizo durante el verano. Una base castaña con toques de luz darán mucha vida al rostro y a la melena. Hay muchas opciones: caramelo degradado, castaño cobrizo, brunette, canela picante, castaño noisette o castaño spicy.

Una melena castaña bien iluminada de forma elegante es uno de los tonos más demandados y que favorece a la mayoría de rostros.

Más allá del Old Cooper Inspirado en las hojas de otoño, una melena cobriza es perfecta para el cambio de estación. El cabello rojizo gana luminosidad con el brillo. Hay muchas opciones elegantes y transgresoras a la vez, la estilista Toro ayudará a elegir la más adecuada en cada caso, puesto que, dentro de los tonos cobrizos, los hay más intensos o más claros: pelirrojo avellana, pelirrojo cálido, cereza, Old Cooper…

Glossy Black, Charcoal Black y Dark Chocolate Hair El negro intenso sigue siendo un gran triunfador, elegante y con mucha personalidad. Además del negro extrabrillante y del Charcoal Black, hay melenas negras con un tono café espresso intenso, que enriquecerán mucho el cabello oscuro y le darán un toque fresco al cabello negro. Cuanto más oscuro es el cabello, más refleja la luz y más brillante parece. El cabello castaño negro es atemporalmente bonito.

Para lucir una melena bonita y brillante, no hay que olvidar que el cabello debe estar sano, por ello, se recomienda realizar tratamientos específicos de nutrición, reparación o hidratación y preparar así la base de la melena para la técnica de color correspondiente, consiguiendo así unos resultados más bonitos y duraderos.

Fotografía: Estilista @susanna.cabrera. Modelo: @asbabzz