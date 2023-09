¿De qué manera transitar el tratamiento de fertilidad?

Aunque para muchas personas el camino para tener familia es un proceso colmado de alegrías y gratificaciones, para otras, es una experiencia de resistencia, frustración e incertidumbre. Es que cuando la concepción no ocurre, y los deseos y aspiraciones están en juego, son muchas las dificultades que se atraviesan, más aún cuando se inicia algún tratamiento de fertilidad. Si bien son una opción esperanzadora y la mejor alternativa para cultivar el sueño de tener un hijo, las técnicas de reproducción asistida pueden ser atemorizantes. José Pablo Saffon es el CEO de Babynova by Novafem, una clínica de fertilidad con sede en Colombia. Gracias a su amplia experiencia con pacientes de todo el mundo, se ha podido indagar sobre algunos desafíos a los que se enfrentan estas personas que, como muchos, están transitando este recorrido.

Comprender y aceptar las emociones Según afirman desde Babynova, el diagnóstico de infertilidad o las dificultades para concebir puede generar un impacto muy grande. En ese sentido, explican que es normal sentir tristeza, frustración, ansiedad y, a veces, hasta culpa. Sostienen que para avanzar en el proceso, es fundamental aceptar las emociones que se atraviesan, entendiendo que son naturales y que forman parte de la transición. Es por ello que la comunicación abierta y el apoyo son cruciales para sobrellevar esta etapa.

Reconocer la necesidad de ayuda Desde Babynova explican que muchos pacientes llegan prevenidos a la consulta, no aceptan la opinión médica ni el posible tratamiento de fertilidad indicado para su situación, y eso es normal. En su larga experiencia han aprendido a no juzgar esta situación, sino a acompañar. Entienden que es difícil e incluso hay quienes llegan a poner en duda su masculinidad o feminidad. Buscar tratamiento es una decisión que muchas veces puede flaquear, sobre todo si es de dos personas, sin embargo, es la mejor opción. Hoy en día hay cientos de alternativas, no aceptar esta ayuda es elegir perpetuar el dolor innecesariamente.

Aprender a escuchar Cuando se acude a un especialista, este no siempre dará la opción deseada, pero sí la más recomendada según cada caso. Babynova en particular, es una clínica integral. Eso significa que no solo brinda el tratamiento de fertilidad, sino que da diagnóstico y seguimiento en estos procesos. Son sus profesionales quienes indican el abordaje más adecuado y reconocen que algunas veces no es lo que algunos pacientes esperan. La mayoría de las veces los pacientes prefieren aquellas alternativas menos invasivas y más rápidas; sin embargo, no siempre puede ser así. Es por estos motivos que los expertos invitan a conocer todas las opciones mucho antes de determinar cuál es la más acertada. Es importante que los pacientes puedan darse una idea de los recorridos posibles hacia la paternidad y no cerrarse a estas soluciones.

Mantener una actitud positiva y perseverar durante el tratamiento de fertilidad Todo tratamiento y su efectividad dependerá en parte de la constancia de los futuros padres. Aceptar que los resultados pueden llevar tiempo y mantener una comunicación honesta es fundamental. Definitivamente, no será fácil, pero valdrá la pena. Por su parte, en Babynova comprenden la importancia de brindar apoyo emocional en todo momento. Ellos también son parte de este proceso y se emocionan y sufren junto a sus pacientes. Este involucramiento los llevó a ofrecer un servicio completo que pueda disipar inquietudes, traer calma y, finalmente, cumplir sueños.