'GASTRONOMÍA de la A a la Z', la obra definitiva para cocineros, estudiantes y aficionados a la cocina

Se ha publicado la edición digital interactiva de GASTRONOMÍA de la A a la Z, una herramienta que se revela como de gran utilidad para cualquier persona que cocine o quiera hacerlo, ya sea profesionalmente o por afición. Su autor, Carlos Ruiz del Castillo Pérez de Arenaza, la ha concebido como una obra interdisciplinar que no solo aborda de forma decidida todo el léxico relacionado con la gastronomía, sino que explica de forma sencilla y clara todos los trucos y conceptos necesarios para mejorar las aptitudes personales, así como evitar los defectos y posibles patologías.

Sus más de 8.000 entradas contienen todo el léxico profesional indispensable en cocina, todas las técnicas necesarias para elaboraciones o la conserva de los alimentos, aditivos, productos, fermentos, microorganismos…, los útiles, herramientas, equipos y maquinaria doméstica o profesional; en definitiva, todo lo necesario para llevar a buen puerto las elaboraciones culinarias. Pero el libro de cocina está concebido bajo el moderno concepto de la interdisciplinaridad, por lo que liga estos contenidos a los modelos de negocio, organización del trabajo y herramientas de calidad, sostenibilidad y accesibilidad, sin dejar de lado los cocineros pasados y actuales, sus aportaciones a la cocina y los hitos históricos que explican la evolución de las técnicas culinarias ayudando a comprenderlas y aplicarlas mejor.

Diccionario de cocina profesional interactivo Todo ello con más de 10.000 referencias cruzadas que ayudan a la localización de elaboraciones o técnicas cuyo nombre se ha olvidado, pero, además, ayuda a entender y ampliar conceptos, a diferenciar técnicas parecidas y saber reconocer esas diferencias, a encontrar productos o elaboraciones similares, a encontrar salsas, condimentos o los panes exóticos que pusieron en aquel restaurante de Nueva Deli, etc.

Además, la edición digital de GASTRONOMÍA de la A a la Z, que ha publicado Cooking Books, ha convertido estas referencias cruzadas en hipervínculos que facilitan enormemente la navegación por el libro, que permiten ir a la foto que aclara un concepto y volver al texto en segundos. Más de 1.000 fotos a todo color ilustran la obra.

Sorprende que un libro tan profesional tenga una lectura tan amena que invita a buscar esa técnica, ese producto o esa elaboración y aprender sobre ellos, con una lectura entretenida que siempre sorprende por los datos y curiosidades que aporta.

Josep Garcia i Fortuny, jefe de cocina durante muchos años en algunos de los mejores restaurantes y hoteles de Cataluña, investigador culinario y ex presidente de la Federación de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE), ha escrito en la introducción del libro: "Por todo ello, y refiriéndonos a la obra que el lector tiene en sus manos, el autor de GASTRONOMÍA de la A a la Z, Carlos Ruiz del Castillo, arquitecto y cocinero, ha tendido caminos, carreteras y puentes en la intrincada red de conceptos culinarios. Su lectura ofrecerá al lector una amplia variedad de conocimientos gastronómicos: desde obras de cocina en la antigüedad, condimentos, pescados poco conocidos, cocineros afamados del pasado; hasta explicaciones científicas del porqué de las técnicas que se utilizan a diario, con aportaciones al nuevo léxico vinculado a los cambios recientes en la gastronomía … Por estas razones, me permito recomendar encarecidamente a todos aquellos profesionales de la restauración y la hostelería, así como las escuelas de cocina, que presten mucha atención a esta publicación. Les puedo asegurar que no quedarán defraudados.

Por todo ello, concluimos que es una obra necesaria en cualquier biblioteca gastronómica o en cualquier cocina".