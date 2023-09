Cómo crear el armario cápsula definitivo para este otoño, por la marca de moda Lilipa

Amaia García Igarategi, diseñadora y creadora de la firma de moda Lilipa Handmade, explica las claves para que el armario cápsula de otoño sea tan infalible que dure todo el invierno El otoño se acerca, y con él llega la oportunidad de renovar el guardarropa. Para conseguir un closet versátil y elegante que aguante incluso para la temporada de invierno, es fundamental contar con un armario cápsula que permita combinar prendas de manera fácil y efectiva. Amaia García Igarategi, diseñadora y creadora de la firma de moda Lilipa Handmade, explica cómo construir el armario cápsula perfecto para la temporada de otoño invierno con su colección Suisen.

¿Por qué es necesario un armario cápsula?

Un armario cápsula es un conjunto de prendas esenciales que pueden combinarse entre sí muy fácilmente para crear una amplia variedad de outfits. Tal y como afirma Amaia, "esta estrategia no solo simplifica la vida diaria al tomar decisiones de vestuario, sino que también promueve la sostenibilidad al reducir el consumo excesivo de moda rápida".

Una de las claves de la marca Lilipa Handmade, que adopta la filosofía slow fashion creando prendas de la más alta calidad diseñadas para durar, en lugar de ajustarse a las tendencias pasajeras de la industria de la moda rápida. "Se elabora cada pieza cuidadosamente a mano, a partir de patrones originales y sólo con los mejores materiales, lo que hace que cada prenda sea única y de notable calidad", afirma Amaia. El compromiso de la marca con la sostenibilidad y la moda lenta ha hecho que Lilipa Handmade se haya convertido en la favorita de quienes dan prioridad al lujo, la calidad y la responsabilidad ecológica.

Colección Suisen, el armario cápsula perfecto

Con esta filosofía y compromiso, Amaia ha creado la colección Suisen, que constituye el armario cápsula perfecto para este otoño al estar compuesta por piezas atemporales en tonos neutros y con telas de calidad. Según Amaia, "la clave a la hora de confeccionar un armario cápsula es elegir colores neutros y estar seguro de que todas las prendas combinan entre sí. El toque de tendencia se puede aportar, por ejemplo con el calzado, las joyas o los complementos, pero cuanto más atemporales sean las prendas que lo componen mejor".

De esta manera, la diseñadora recomienda incluir en el armario cápsula de otoño dos abrigos versátiles. "Hay que invertir en uno o dos abrigos de calidad que sean elegantes y funcionen tanto con vestidos como con pantalones. Por ejemplo, una gabardina beige y una chaqueta más corta acolchada en tono claro son opciones perfectas que darán mucho juego". Como la Gabardina Momo de Lilipa Handmade (150,00 € en lilipa.es), de corte ancho, ultraligera, semi larga, con bolsillos ladeados y cinturón para poder ajustarla a medida.

También los jerseys y cárdigans, así como las blusas, deberían ser de colores neutros que combinen fácilmente. "Estas piezas son ideales para crear capas y pueden transformar un conjunto básico un look mucho más elaborado". Además, se puede incluir algún top un poco más especial, por ejemplo uno con mangas abullonadas, pero siempre en blanco o en negro.

Por otro lado, según recomienda Amaia, un armario cápsula debería incluir tres pantalones, unos vaqueros clásicos, unos de cuero y unos pantalones de corte sastre. "Con estas tres opción están cubiertas todas las situaciones a las que haya que adaptarse, desde un look relajado de día, pasando por la oficina, hasta por la noche con unos tacones", afirma Amaia. Una opción perfecta es el Pantalón Sumire de Lilipa Handmade (95,00 € en lilipa.es), confeccionado en una sarga de algodón en color arena. Es un pantalón de corte sastre y amplio que tiene una goma en la parte posterior para una mejor adaptación de la prenda en la cintura.

Para terminar, no pueden faltar un par de vestidos, preferiblemente midi y en tejidos y colores diferentes, uno más claro y otro más oscuro. Los vestidos midi son versátiles y se adaptan perfectamente al clima otoñal, ya que se pueden llevar con botas y una chaqueta para un look chic de otoño.

Sobre Lilipa Handmade

Piezas únicas hechas a mano de una manera única y responsable.

Lilipa Handmade confecciona prendas hechas a mano a partir de patrones originales. Las prendas son pequeñas colecciones únicas, creadas para fomentar una moda más ética, sostenible y donde darle valor y mimo a lo hecho a mano.

Todas las prendas de la colección están patronadas y confeccionadas por Lilipa Handmade y cada prenda se elabora bajo pedido y en pocas unidades. Además, cada prenda cuenta con componentes certificados Oekotex®100 Standard en los tejidos, lo que significa que están libres de productos químicos nocivos y tóxicos para la piel.