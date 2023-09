Sigüenza acoge la Conferencia sobre la Visión a Largo Plazo de las Zonas Rurales 2023 de la UE

Como continuación de la que se celebró en Uppsala (Suecia) en mayo pasado, y a propósito de la Presidencia española del Consejo Europeo. La alcaldesa de la ciudad, María Jesús Merino, recibía a los congresistas, en su calidad de anfitriona, y, en el Día Mundial del Turismo, los congresistas han visitado la Catedral. Entre otras cosas, la alcaldesa ha destacado que, gracias a la Ley Contra La Despoblación, en Sigüenza se ha logrado detener este fenómeno Sigüenza. 28 de septiembre de 2023. Sigüenza acoge, desde ayer y hasta el viernes, la Conferencia de Alto Nivel sobre la Visión a Largo Plazo de las Zonas Rurales 2023 de la UE.



Se trata de la continuación de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Visión a Largo Plazo de las Zonas Rurales 2023, que se celebró en la ciudad de Uppsala en mayo pasado, durante la presidencia sueca del Consejo de la UE. Su continuación en Castilla-La Mancha, y concretamente en Sigüenza, una vez que España ha asumido la presidencia, se debe a que la región, y el municipio, son un ejemplo de políticas de desarrollo rural por su aplicación del enfoque LEADER, la lucha contra la despoblación y el reto demográfico.



En estos días asisten a ella 200 participantes, entre responsables políticos, autoridades públicas a escala nacional y de la UE, y en particular las responsables de la política Agraria Común y de la Política de Cohesión de la UE, con la idea de analizar los avances en cada Estado miembro en relación al Pacto Rural lanzado por la Unión Europea.



En la tarde de ayer una representación de los congresistas ha sido recibida por la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, al frente de una delegación municipal. "Para Sigüenza, es un honor y un privilegio acoger, en estos días este foro de alto nivel", señaló, en referencia a la dimensión europea del evento.

La alcaldesa de Sigüenza, y presidenta de ADEL Sierra Norte, recordó en la recepción que el Grupo de Acción Local tiene un territorio de 88 municipios y 10.000 habitantes, 4.300 de los cuales están en Sigüenza, con una densidad de población por debajo de los 2 h/km². "Somos la Laponia del sur, y por eso, es tan importante que esta reunión se celebre en Sigüenza", señaló.

Esta Conferencia es un nuevo hito que mantiene a Sigüenza como referente nacional en la lucha contra la despoblación, con documentos tan importantes como el Manifiesto de Sigüenza firmado en el Parador en 2018, la presentación del anteproyecto de la reconocida Ley Contra la Despoblación de Castilla-La Mancha, de la que la alcaldesa de Sigüenza fue ponente en las Cortes de Castilla-La Mancha, o la celebración de la Feria Presura en 2022.

Por tanto, la elección de Sigüenza "no es casualidad", ha señalado Merino, dando las gracias por ello al Gobierno de España, del que ha ensalzado "las políticas valientes y activas que se llevan a cabo para revertir el fenómeno de la despoblación y a la Junta de Comunidades y a RECAMDER (Red Castellano-manchega de Desarrollo Rural), por su mediación para traer el congreso a Sigüenza.

María Jesús Merino ha destacado en la recepción el gran valor que tiene, precisamente, la reciente Ley Contra la Despoblación de Castilla-La Mancha. "Su promulgación ha hecho que nuestros pueblos sean atractivos para vivir y los convierte en un lugar donde invertir", ha dicho, afirmando que, gracias a ella, quienes viven en el medio rural disfrutan de beneficios fiscales o un transporte a la demanda, "y llamamos la atención de nuevos pobladores, que puedan venir de fuera para quedarse, puesto que ahora somos un lugar más atractivo para invertir, también con beneficios fiscales a las empresas".

La alcaldesa de Sigüenza, como la primera regidora en la historia del municipio, ha subrayado el papel de la mujer en el medio rural. "Somos las mujeres quienes fijamos población en el medio rural, algo que conviene no olvidar, y que también reconoce la Ley contra la despoblación", concluyendo que, "en buena parte gracias a esta Ley, en Sigüenza hemos conseguido frenar el fenómeno de la despoblación".

Como buen anfitriona, la alcaldesa recordaba que en 2024 llegará el IX Centenario, que la ciudad plantea poniendo en valor todas las culturas que han pasado por la ciudad y lo que las une y, naturalmente, ha recordado la candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial, que ya está en lista indicativa del Estado español, para la que ha pedido apoyo. Además, Merino ha recordado que el congreso que comienza hoy ya forma parte de los hitos de la gran celebración seguntina.

Para cerrar su intervención, Merino ha puesto el acento en lo que falta por hacer, y en lo que se debe trabajar, por ejemplo en la mejora de aspectos importantes del medio rural, como la sanidad. Y, como ya hizo en PRESURA 2022, en este caso aprovechando la presencia de las autoridades europeas, la alcaldesa puso el acento en que es necesario dar un paso adelante en materia de cohesión territorial. En su calidad de portavoz de una de las comarcas más despobladas de Europa, aplaudió la entrada de Cuenca, Soria y Teruel en el mapa de ayudas europeas, por ser zonas despobladas. "Sin embargo, territorios adyacentes como los nuestros, Molina, La Alcarria o la Sierra Norte en la que nos encontramos, con menor densidad de población incluso que esas provincias, tenemos las mismas necesidades, y, por lo tanto, revindicamos los mismos derechos. Tenemos que formar parte de esas ayudas", terminó, dando por fin, la bienvenida a Sigüenza como ciudad perfecta para visitar, por historia, patrimonio, cultura y gastronomía.

También han intervenido en la recepción el presidente de RECAMDER, Jesús Ortega, y Carolina Gutiérrez Ansotegui, Subdirectora de Dinamización del Medio Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Después de la recepción, los congresistas, divididos en varios grupos, disfrutaron de una visita guiada por la ciudad por cortesía del Ayuntamiento de Sigüenza.

España, en el marco de la presidencia de la UE, ha elegido a Castilla-La Mancha, y concretamente Sigüenza, como ejemplo de políticas de desarrollo rural por su aplicación del enfoque LEADER, la lucha contra la despoblación y el reto demográfico.

En Sigüenza, se espera que se produzcan intercambios políticos de alto nivel entre autoridades de distintos Estados Miembros que contribuyan a las conclusiones del Consejo sobre la visión a largo plazo de las zonas rurales europeas.

Pero también se van compartir experiencias sobre cómo las políticas y los fondos europeos pueden contribuir mejor a conseguir la visión a largo plazo de las zonas rurales europeas en las áreas políticas prioritarias para la Presidencia Española, y se van a explorar las vías en las que el Pacto Rural puede aportar un valor añadido.

La reunión seguntina debe servir también para establecer un diálogo entre los Estados Miembros para explorar marcos de gobernanza y estructuras democráticas mejoradas para escuchar las voces de los actores rurales y mejorar el diseño de las políticas rurales en el marco del Pacto Rural Europeo.