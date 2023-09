La alcaldesa de Sigüenza califica de "imprescindibles" para el municipio y su comarca los fondos europeos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino y la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, han visitado dos proyectos cofinanciados con Fondos FEDER El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino y la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, en el marco del Foro de Alto Nivel para el Futuro de las Áreas Rurales que se celebra en la Ciudad del Doncel con motivo de la Presidencia española de la UE, han visitado dos proyectos de este municipio cofinanciados con Fondos FEDER.

En la posterior comparecencia pública, la alcaldesa de Sigüenza ha destacado que el municipio está cambiando a pasos agigantados gracias a la colaboración institucional de la Junta de Comunidades y de la Diputación Provincial, pero también, de manera notoria, gracias a los fondos europeos "que ayudan a que nuestras zonas rurales avancen, a que nuestros colegios se pongan en marcha y a que nuestros edificios abandonados cobren vida". Así, Merino los ha calificado de imprescindibles para el bienestar de las personas que "vivimos en el medio rural o que apuestan por él". En todo caso, la alcaldesa recalcaba esta mañana que "somos conscientes de lo mucho que queda por hacer". Por eso ha subrayado la importancia de "estas visitas y estos foros, de cara a avanzar en la mejora de nuestra sanidad, del acceso a la vivienda y en traer oportunidades para quienes vivimos aquí y para quienes nos visitan".

Por su parte, la comisaria tuvo palabras de elogio para la belleza de Sigüenza. "Creía que conocía ya lo más importante de España, pero me faltaba Sigüenza", señalaba. La mandataria portuguesa ha destacado en la Biblioteca del Colegio Público San Antonio de Portacoeli que "el dinero de los fondos europeos se tiene que transformar en obras y en calidad de vida para la gente", ha afirmado que la característica fundamental de los fondos tiene que ser "la solidaridad" con la que se deben distribuir y se ha referido a la "transformación positiva en España y en Castilla-La Mancha que han producido", como ejemplos de lugares "donde esta cooperación funciona", para terminar diciendo que una "Sigüenza fuerte contribuye también a una Europa fuerte".

El presidente de Castilla-La Mancha ha tenido palabras de agradecimiento a la comisaria, hoy, representante de la Unión Europea, y ha reconocido que la pluralidad que tiene Europa se utiliza para unir a los diferentes países, algo que "contrasta, paradójicamente, con lo que hacen algunos con el concepto de pluralidad en España, que se utiliza para dividirnos, para rompernos cuando no para tener privilegios".

Así, ha subrayado que, probablemente, Castilla-La Mancha sea una de las comunidades autónomas del país con un mayor grado de cumplimiento en la ejecución de fondos, al tiempo que ha manifestado que esta región está dispuesta también a ejecutar programas y fondos que "se pierden en otras comunidades autónomas".

De hecho, tal y como ha reconocido el presidente, "dentro de España ésta es una tierra europeísta y estamos especializados en la gestión de fondos europeos y enormemente agradecidos. En las expresiones de interés territorial, de interés europeo, que hemos hecho especialmente en esta tierra, ya vamos por el 90 por ciento de ejecución y llegaremos al 100 por cien al final del periodo". El grupo de acción local de la comarca, ADEL Sierra Norte, que preside también María Jesús Merino, es un ejemplo perfecto de esta gestión.

La comitiva europea ha tenido la oportunidad de conocer, además, algunos lugares emblemáticos de la ciudad, como su Catedral, o el Paseo de La Alameda, recientemente recuperado.

Foro de Alto Nivel de Política Rural que se celebra estos días en Sigüenza

Al mismo tiempo, en el foro, el ministro de Agricultura, Luis Planas, explicaba en rueda de prensa que la reunión seguntina tiene como objeto profundizar en las propuestas que la Comisión Europea llevó a cabo en 2021 en relación con el futuro de las zonas rurales, y que debe contribuir a la constitución de un pacto rural y de la consecuente implantación de políticas de actuación de las zonas rurales "que tan importantes son para la Unión Europea".

En el 80% del territorio de la unión sólo vive el 30% de la población, 137 millones de personas, menos de un tercio del total, "pero tienen los mismos derechos que el resto", ha dicho Planas.

Otro de los ejes del foro seguntino es cómo hacer que estas zonas rurales sean prósperas desde el punto de vista económico. En este sentido el ministro ha hablado de la importancia del relevo generacional y generar oportunidades profesionales y de emprendimiento para los jóvenes, logrando así que se mantenga y se fije la población, y, con ello, que el medio rural tenga futuro. Y también lo ha hecho de la igualdad de género, subrayando el papel de las mujeres en el mundo rural.

Por último, Planas se refirió al aspecto de los servicios del medio rural, tanto en cuanto a los transportes convencionales como la conectividad de internet. "Tenemos el objetivo de alcanzar, para el año 2025 la cobertura del 100% del territorio nacional de internet de alta velocidad", subrayaba. Planas también puso sobre el tapete la necesidad de mejorar los servicios sociales, sanitarios, la educación y el acceso a la vivienda en el medio rural, "algo que he comentado en estos días con la alcaldesa de Sigüenza".

Así, y por todo ello el Foro de Alto Nivel de Política Rural que se celebra estos días en Sigüenza va a resultar esencial para la elaboración de conclusiones sobre el pacto rural europeo, de cara al final de la presidencia española de la UE.