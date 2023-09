Entender el dolor y empezar a tratar la artropatía degenerativa con iXalud

La artropatía degenerativa o artrosis es actualmente la enfermedad articular progresiva más común, ya que afecta a más de 7.000.000 de individuos en España.

Las autoridades de salud están tomando nota de esta alta incidencia que reveló la Encuesta Nacional AR2020. El 29,2 % de los pacientes reportó allí alguna afectación en su vida académica o laboral por estas patologías.

Los expertos de la firma iXalud señalan que, debido a la manera como esta condición interrumpe el desarrollo diario, es indispensable identificarla oportunamente. Para lograrlo, es esencial entender el dolor que se presenta para comenzar a tratarla inmediatamente.

Causas y síntomas relacionados con la artropatía degenerativa o artrosis El centro iXalud es un centro especializado en el tratamiento y alivio del dolor crónico, como el vinculado a la artropatía degenerativa o artrosis.

Su equipo de profesionales lleva a cabo terapias de andulación, en las que combinan el uso de vibraciones y calor para aliviar los dolores. También son distribuidores oficiales de los productos Home Health Products (HHP), especiales para el tratamiento de dolores crónicos.

Sobre la artropatía degenerativa explican que sus causas no están del todo claras. Pueden ser generadas por lesiones, accidentes o sobrecargas persistentes que van acumulando un deterioro progresivo en las articulaciones. También se relaciona con posturas incorrectas que algunas personas tienen de nacimiento y con factores hereditarios relacionados con la genética familiar.

La artropatía degenerativa es una patología crónica cuyos síntomas se manifiestan con rigidez y sensación de tensión en la articulación afectada. También son frecuentes los crujidos o chasquidos al moverse y la sensibilidad aumentada cuando el paciente se enfrenta a climas húmedos. Cómo es lógico, en muchos casos, el síntoma más incómodo suele ser el dolor.

De qué forma ayuda el tratamiento de andulación de iXalud Los expertos de iXalud aclaran que hasta el momento no existe en el mundo un tratamiento enfocado en atender las causas de la artropatía degenerativa. Por esa razón, los procedimientos disponibles se circunscriben a paliar los síntomas, entre ellos, el dolor que siente el paciente y que limita su movilidad.

Dentro de los procedimientos más innovadores y efectivos está la andulación. En iXalud aseguran que, gracias a las dosis de calor y vibraciones, se logra en el paciente una relajación profunda. Gracias a ella, se disuelven la tensión muscular y los bloqueos circulatorios eliminando las cargas sobre las articulaciones afectadas.

Añaden que estos efectos provocan una mejora notable en el movimiento articular y una disminución de la rigidez en estas zonas afectadas.

La andulación es un tratamiento efectivo contra estos dolores crónicos que permite la rápida recuperación del paciente y su incorporación a la rutina diaria. Como es un procedimiento natural no tiene contraindicaciones para ninguna persona.