Worldline patrocina el EXTREMADURA DIGITAL DAY 2023

Por cuarto año consecutivo, Worldline, líder global en medios de pago, será patrocinador Platino del Extremadura Digital Day, que se celebrará el próximo 30 de septiembre en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI) de Cáceres Un evento tecnológico, de Negocio y Desarrollo en el que Worldline busca la atraer talento para incorporarlo a su organización, especialmente para potenciar su Mobile Competence Center (MCC) desde donde se generan soluciones en torno a las tecnologías móviles y su ecosistema digital, formando parte de un equipo de 170 profesionales expertos IT para clientes de todo el mundo. Worldline tendrá una participación destacada, tanto en el área de comunicaciones y ponencias como en el de exposición, donde estará presente con un gran stand en el que mostrará varias demos.

Santi Ristol, director del Mobile Competence Center de Worldline participará en la bienvenida al evento. Por su parte, Verónica González Mazaleyrat, directora de RRHH de la compañía, será una de las tres participantes en la Keynote centrada en cultura y valores en las empresas. Finalmente, Sergio Casero, Native Apps Team Lead de Worldline ofrecerá una ponencia titulada "Creando tu ChatGPT local en 15 minutos".

Demos

Worldline mostrará en el stand alguna de sus últimas novedades en Conversational commerce como WhatsApp Shop y WhatsApp Live Store. La primera solución ofrece una experiencia de e-Commerce completa sin salir de WhatsApp. Permite publicar el catálogo de productos del negocio y, a los usuarios, navegar y comprar directamente desde su aplicación favorita de mensajería. Además, integra un sistema de pagos sin fricciones que acelera las conversiones y ofrece una experiencia de pago diferencial.

Por su parte, WhatsApp Live Store facilita la compra de productos en tiempo real interactuando en una sesión 1 a 1 con el vendedor, obteniendo recomendaciones personalizadas, haciendo preguntas y viendo productos antes de comprar. Es el híbrido perfecto entre la conveniencia de comprar desde casa y la experiencia en la tienda. Además, ayuda a los comercios a agregar el toque humano a sus procesos de ventas digitales.

En paralelo, Worldline presentará un caso uso de ChatGPT, Ask your document, que muestrael potencial de la IA Generativa en el ámbito de la empresa que mejora la productividad interna, evitando leer grandes documentos, como contratos, pliegos o normativas, tarea que se deja a la IA, pudiendo pedir al sistema que indique lo destacado o realizarle preguntas concretas. La versión comercial de ChatGPT no permite subir un documento directamente y Worldline, utilizando su API, ha hecho unos desarrollos que lo permiten.

Finalmente, también se podrá ver la plataforma IoT Senior Care, quemonitoriza remotamente a personas mayores en su hogar a través de sensores y dispositivos como sensores de presencia, abertura de puertas, humedad, fuego y humo, consumo de aparatos eléctricos, etc. A través de la información de los sensores que recogen la actividad diaria de la persona, se pueden detectar anomalías y problemas relacionados con la pérdida de autonomía y fragilidad. Senior Care ha sido pilotado por el ayuntamiento de Santander.

Atracción de talento

El stand incluirá una zona de atracción de talento con goodies, folletos, roll-up y un sorteo de un regalo entre aquellas personas que vean una de las demos en el stand de Worldline. Se mostrará la oferta laboral de Worldline y la compañía como best place to work, formado por más de 18.000 profesionales repartidos en más de 40 países.

En el stand de Worldline, se dará información acerca de la compañía y se explicarán las diferentes carreras profesionales.

Worldline ha sido reconocida como empresa TOP EMPLOYER en 2023.