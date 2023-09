¿Cuál es la mejor edad para aprender inglés?, por Linguavisión

Existen numerosos mitos en torno a la edad ideal para aprender inglés. Algunos sostienen que la niñez temprana es el momento óptimo para comenzar, mientras que otros creen que la niñez tardía y la adolescencia son las etapas más propicias para adquirir nuevos conocimientos de un segundo idioma. No obstante, en Linguavisión, para Linguavisión esta edad varía dependiendo de cada persona y, por lo tanto, no deberían existir barreras para comenzar el aprendizaje.

Por este motivo, esta academia de inglés en Badalona ha decidido explicar las maneras en que cambian las formas de aprendizaje y cómo dichos cambios pueden beneficiar a las personas que se encuentran en formación.

Etapas de aprendizaje en inglés Linguavisión reconoce que todos los momentos de la vida de una persona permiten la adquisición eficiente y óptima de nuevos conocimientos, por lo que no debería sesgarse la intención de aprender inglés en una etapa en específico. En la niñez, por ejemplo, es mucho más sencillo aprender nuevos acentos e interiorizar los procesos gramaticales del inglés, por lo que comenzar la formación en esa etapa (más o menos entre los 8 y los 10 años) puede ser muy beneficioso para entender con fluidez la gramática.

Durante la adolescencia y la adultez temprana, por su parte, las personas desarrollan otras habilidades importantes para el aprendizaje, como la resolución de problemas y la formación de una experiencia de mundo tamizada por el lenguaje. Esto quiere decir que en estas edades es posible construir una visión propia que pueda verbalizarse de manera eficaz. En esa medida, esta etapa es ideal para apropiar elementos más complejos de una segunda lengua como la entonación, la musicalidad y la pronunciación.

Aun así, la edad adulta trae consigo la posibilidad de lograr períodos de atención mucho más largos, lo que al final se traduce en una mejor asimilación de los conocimientos nuevos. Además, las personas adultas tienen una mayor habilidad para relacionarse con otros, lo que les permite compartir experiencias que desembocan en un aprendizaje integral. Si bien los niños y jóvenes pueden aprender de forma más sencilla la gramática, la entonación y la pronunciación, los adultos tienen la capacidad de asimilar con mayor eficiencia los nuevos aprendizajes, ya que les queda más fácil establecer relaciones con sus conocimientos previos y analizar las dinámicas del mundo que les rodea desde un punto de vista objetivo.

Formación acorde a la edad Para Linguavisión no existe una edad ideal para aprender inglés, ya que a medida que la persona crece va adquiriendo nuevas habilidades que le van a ayudar a fortalecer sus conocimientos y entender con mayor fluidez las particularidades de este idioma.

Por lo tanto, esta academia de inglés en Badalona ha diseñado cursos de formación para personas de todas las edades con los que puedan explorar sus habilidades y aprender un nuevo idioma teniendo en cuenta su edad y sus conocimientos sobre el mundo. Los interesados, solo deben acceder a la página web de Linguavisión y solicitar más información a sus asesores especializados.